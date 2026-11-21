La televisión argentina se prepara para un fin de semana con figuras de la política, el espectáculo y la música. El Trece y Telefe dieron a conocer los invitados que participarán de sus principales programas durante el sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, en una nueva competencia por el rating.

Según informó Noticias Argentinas, Juana Viale continuará al frente de los ciclos de su abuela, Mirtha Legrand, mientras la histórica conductora sigue con su recuperación. Por su parte, Andy Kusnetzoff recibirá a cinco personalidades en una nueva edición de PH: Podemos Hablar.

La Noche de Mirtha: quiénes son los invitados del sábado 21 de noviembre

Este sábado, Juana Viale volverá a conducir La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece, en reemplazo de Mirtha Legrand.

La mesa tendrá una fuerte presencia de figuras vinculadas con la política y el periodismo, además de representantes del espectáculo.

Los invitados confirmados son:

Pablo Quirno: ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina. Ignacio Ortelli: periodista especializado en política.

periodista especializado en política. Roberto Funes Ugarte: periodista y conductor de televisión.

periodista y conductor de televisión. Rocío Marengo: modelo, actriz y conductora.

La propuesta gastronómica estará a cargo de Jimena Monteverde, quien preparará el menú para los invitados.

El programa se emitirá el sábado por El Trece. La señal anunció su comienzo a las 22:30.

PH: Podemos Hablar: los cinco invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado

En Telefe, Andy Kusnetzoff conducirá una nueva edición de PH: Podemos Hablar, con una mesa integrada por figuras del espectáculo, la música y el periodismo.

El ciclo comenzará a las 21:30 y tendrá como invitados a:

Walas: cantante y líder de la banda Massacre.

cantante y líder de la banda Massacre. Sandra Borghi: periodista y conductora de televisión.

periodista y conductora de televisión. Laurita Fernández: actriz, bailarina y conductora.

actriz, bailarina y conductora. Flavio Mendoza: coreógrafo, bailarín y productor teatral.

coreógrafo, bailarín y productor teatral. Anita Espósito: integrante de Luzu TV y hermana de Lali Espósito.

Como es habitual, el programa propondrá conversaciones sobre experiencias personales, trayectorias profesionales y momentos importantes de la vida de sus protagonistas.

Almorzando con Juana: quiénes estarán el domingo 22 de noviembre

El domingo, Juana Viale volverá a ponerse al frente de Almorzando con Juana, con una mesa que combinará música, entretenimiento, actualidad y humor.

El programa comenzará a las 14 por El Trece y contará con los siguientes invitados:

Sofía «Jujuy» Jiménez: modelo y conductora, quien recientemente anunció que espera su primer hijo.

modelo y conductora, quien recientemente anunció que espera su primer hijo. Mario Massaccesi: periodista y conductor de Cuestión de Peso.

periodista y conductor de Cuestión de Peso. Marcela Morelo: cantante argentina de extensa trayectoria.

cantante argentina de extensa trayectoria. Adrián Lacroix: ilusionista y mentalista.

Además, el ciclo tendrá una participación especial de Pache y Plumis, las marionetas que sumarán un momento de humor a la emisión.

La competencia por el rating entre El Trece y Telefe

La programación del fin de semana volverá a enfrentar a dos de las principales señales de la televisión abierta argentina.

Mientras El Trece apuesta por las tradicionales mesas de Mirtha Legrand, conducidas temporalmente por Juana Viale, Telefe buscará captar al público con las entrevistas y las historias personales de PH: Podemos Hablar.

La presencia de figuras como Pablo Quirno, Laurita Fernández, Flavio Mendoza y Rocío Marengo anticipa una agenda variada, con temas de actualidad, entretenimiento y espectáculo.

De esta manera, el sábado 21 y domingo 22 de noviembre ofrecerán distintas propuestas para quienes elijan pasar el fin de semana frente a la televisión.