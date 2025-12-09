Rinden más que un plazo fijo: las billeteras virtuales con mejores tasas este 9 de diciembre 2025
Mercado Pago sube posiciones, pero aún no logra ingresar al top 10 de las billeteras virtuales que más pagan. Mirá el ranking actualizado de esta semana.
El Banco Central (BCRA) redujo las tasas de los plazos fijos que ofrecen los bancos tradicionales esta semana y esto llevó a que los ahorristas desviaran el foco a las billeteras virtuales que se presentan como una alternativa ideal por sus rendimientos diarios.
Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores rendimientos
Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).
Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.
Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking este 9 de diciembre se compone de la siguiente manera:
- Carrefour Banco 32,00%
- Brubank (3) 28,00%
- Calfpay 28% sin tope.
- Cocos Pay 27,01%
- Banco Bica (5) 27,00%
- Ualá (Uilo) (1) 24,00%
- Taca Taca (4) 23,36%
- Prex 23,00%
- Ualá (FCI) 22,27%
- Naranja X (2) 22,00%
- Fiwind (6) 20,00%
- Banco Supervielle 19,35%
- Mercado Pago 19,35%
- Claro Pay 19,35%
- Cencopay 19,35%
- Personal Pay 18,98%
- Astropay 18,25%
- Letsbit 17,89%
- Lemon Cash 17,52%
- Banco Galicia 17,16%
