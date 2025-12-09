Rinden más que un plazo fijo: las billeteras virtuales con mejores tasas este 9 de diciembre 2025

El Banco Central (BCRA) redujo las tasas de los plazos fijos que ofrecen los bancos tradicionales esta semana y esto llevó a que los ahorristas desviaran el foco a las billeteras virtuales que se presentan como una alternativa ideal por sus rendimientos diarios.

Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.

Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking este 9 de diciembre se compone de la siguiente manera: