Río Negro acentúa su impulso a la actividad no convencional en su porción de Vaca Muerta

En Río Negro ya hay pozos en producción no convencional en las zonas linderas al bloque Cinco Saltos Sur.

Pan American Energy (PAE) presentó la única oferta para comenzar con la exploración del bloque Cinco Saltos Sur, de 252 kilómetros cuadrados, en el lado rionegrino de Vaca Muerta.

El Gobierno de Río Negro realizó en Cipolletti la apertura de sobres de la licitación convocada para otorgar un permiso que permitirá explorar y, en una etapa futura, desarrollar y producir hidrocarburos en el bloque Cinco Saltos Sur, ubicado en el sector rionegrino de Vaca Muerta.

Durante el acto se realizó la apertura de los sobres correspondientes a la oferta técnica y económica de PAE, que había presentado un proyecto de Iniciativa Privada para explorar la potencialidad de la formación Vaca Muerta en territorio rionegrino.

El acto, encabezado por la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, contó con la presencia de los apoderados de la empresa Pan American Energy (PAE), Nicolás Bertorello y Nicolás Fernández Arroyo.

Tras la verificación de los antecedentes y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la oferta fue declarada válida y formalmente admisible.

En su oferta económica, la compañía propuso un plan de inversiones de 1.717 Unidades de Trabajo, equivalentes a U$s 8.584.200, superando por poco el monto mínimo requerido y con el cual se abrió el proceso.

Qué incluye el proyecto de PAE en Cinco Saltos Sur

El proyecto contempla la perforación de un pozo exploratorio vertical de al menos 3.000 metros de profundidad, con una rama horizontal mínima de 2.000 metros, y 13 etapas de fractura hidráulica durante el primer período de exploración.

También se incluyó el reprocesamiento de sísmica 2D y geoquímica de rocas generadoras en la superficie del área.

Un área con bloques linderos en producción

Cinco Saltos Sur es un área que actualmente no está concesionada, pero que ya cuenta con bloques linderos en los que se están encarando la lonja no convencional rionegrina.

Precisamente, esta zona, ubicada bien al oeste de Río Negro, ya tiene en producción tres pozos realizados por la firma Phoenix Global Resources en Confluencia Norte que dieron muy buenos resultados, y otro más a punto de ser conectado en Confluencia Sur.

También la firma Capex tiene un piloto de estudio muy cerca, en el área Cinco Saltos Norte, en donde se estima que el año que viene realizarán el primer pozo con destino a Vaca Muerta.