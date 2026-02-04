Río Negro inicia el pago de salarios a estatales este 5 de febrero: día por día, quiénes cobran primero y hasta cuándo

El jueves inicia el cronograma de pago salarial en Río Negro Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro pondrá en marcha el cronograma de pago de los salarios de enero 2026. Todos los empleados del sector público comenzarán a cobrar a partir de este jueves 5 de febrero.

Como es habitual, el depósito será por partes por ello acá te contamos qué sector cobra primero y hasta cuando.

Día por día, quiénes cobran primero en Río Negro y hasta cuándo

Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:

Jueves 5 de febrero

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 6 de febrero

Docentes

Porteros

Sábado 7 de febrero