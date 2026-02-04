SUSCRIBITE Diario papel
Río Negro inicia el pago de salarios a estatales este 5 de febrero: día por día, quiénes cobran primero y hasta cuándo

Se trata de los haberes de enero 2026. El esquema incluye a Salud Pública, Policía de Río Negro, docentes, porteros y agentes de los tres poderes.

El jueves inicia el cronograma de pago salarial en Río Negro Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro pondrá en marcha el cronograma de pago de los salarios de enero 2026. Todos los empleados del sector público comenzarán a cobrar a partir de este jueves 5 de febrero.

Como es habitual, el depósito será por partes por ello acá te contamos qué sector cobra primero y hasta cuando.

Día por día, quiénes cobran primero en Río Negro y hasta cuándo

Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:

Jueves 5 de febrero

  • Salud Pública (guardias y horas extras)
  • Policía de Río Negro
  • Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 6 de febrero

  • Docentes
  • Porteros

Sábado 7 de febrero

  • Agentes comprendidos en la Ley 1.844
  • Vialidad Rionegrina
  • Pensiones de Bomberos Voluntarios
  • Poder Legislativo
  • Poder Judicial
  • Organismos de Control

