Río Negro inicia el pago de salarios a estatales este 5 de febrero: día por día, quiénes cobran primero y hasta cuándo
Se trata de los haberes de enero 2026. El esquema incluye a Salud Pública, Policía de Río Negro, docentes, porteros y agentes de los tres poderes.
El Gobierno de Río Negro pondrá en marcha el cronograma de pago de los salarios de enero 2026. Todos los empleados del sector público comenzarán a cobrar a partir de este jueves 5 de febrero.
Como es habitual, el depósito será por partes por ello acá te contamos qué sector cobra primero y hasta cuando.
Día por día, quiénes cobran primero en Río Negro y hasta cuándo
Según detallaron desde el Gobierno provincial, el cronograma de pagos será el siguiente:
Jueves 5 de febrero
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Viernes 6 de febrero
- Docentes
- Porteros
Sábado 7 de febrero
- Agentes comprendidos en la Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Organismos de Control
