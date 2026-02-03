Río Negro: últimos días para acceder al Pago Anual 2026 con hasta 20% de descuento

El Gobierno de Río Negro recordó que febrero de 2026 es el último mes para adherir al Pago Anual 2026 de los impuestos Automotor e Inmobiliario. Esta modalidad estará vigente hasta el 20 de febrero, fecha límite para optar por el pago adelantado del año y acceder a importantes beneficios.

Últimos días para adherir al Pago Anual 2026 de impuestos en Río Negro

El Pago Anual en Río Negro permite evitar las actualizaciones mensuales de las cuotas y acceder a un descuento de hasta el 20%, destinado a quienes no registren deuda o tengan su situación regularizada al 31 de diciembre de 2025.

Según datos oficiales, hasta el 31 de enero ya se registraron cerca de 127.000 pagos anuales correspondientes a ambos tributos, lo que refleja una alta adhesión de los contribuyentes rionegrinos a esta alternativa.

El impuesto puede abonarse mediante todos los medios de pago habilitados, entre ellos:

Débito automático

Billeteras virtuales

Transferencias

Tarjetas de crédito

Además, quienes cuenten con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Patagonia pueden acceder al pago en hasta 3 cuotas sin interés, una opción exclusiva para estas tarjetas.

Desde el Gobierno provincial aclararon que, para visualizar las cuotas sin interés, es indispensable ingresar previamente los datos de una tarjeta Visa o Mastercard del Banco Patagonia. En caso contrario, el sistema mostrará otras alternativas de financiación con interés.

Las boletas del Pago Anual 2026 fueron enviadas a principios de enero al correo electrónico declarado por los titulares. También pueden descargarse de manera digital a través del sitio oficial agencia.rionegro.gov.ar.

Cómo pagar en hasta 3 cuotas sin interés: paso a paso

Ingresar a la plataforma de pagos de la Agencia de Recaudación desde agencia.rionegro.gov.ar y cargar el número de comprobante, o bien escanear el código QR de la boleta. Seleccionar la opción tarjeta de crédito e ingresar los datos de una tarjeta Visa o Mastercard del Banco Patagonia para que el sistema habilite la financiación sin interés. Elegir la cantidad de cuotas y confirmar el pago.

Para más información, los contribuyentes pueden consultar el sitio oficial agencia.rionegro.gov.ar.