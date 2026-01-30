ESCUCHÁ RN RADIO
Fecha confirmada para el pago a estatales de Río Negro: cómo es el cronograma

El Gobierno de Río Negro confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente a enero de 2026. El esquema incluye a Salud Pública, Policía de Río Negro, docentes, porteros y agentes de los tres poderes.

El cronograma oficial de pagos fue difundido por el Gobierno de Río Negro.

El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará a mediados de la próxima semana, según el cronograma correspondiente a los haberes de enero de 2026. El esquema alcanza a personal de Salud, fuerzas de seguridad, Educación y organismos del Estado.

Sueldos estatales en Río Negro: cómo será el pago entre el 5 y el 7 de febrero

El calendario incluye una distribución por sectores a lo largo de tres días consecutivos. El cronograma busca ordenar el pago de salarios de la administración pública.

El jueves 5 de febrero cobrarán los trabajadores de Salud Pública, incluyendo guardias y horas extras, además del personal de la Policía de Río Negro y el Servicio Penitenciario Provincial, de acuerdo con la información difundida.

El cronograma abarca a personal de Salud, docentes, Policía y agentes de los tres poderes provinciales.

El viernes 6 será el turno de docentes y porteros del sistema educativo provincial. La acreditación de los haberes continuará el sábado 7 con los agentes comprendidos en la ley 1844, Vialidad Rionegrina y las pensiones de Bomberos Voluntarios.

Ese último día también percibirán sus salarios los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, junto con los Organismos de Control de la Provincia, completando así el cronograma de pago de sueldos de enero en Río Negro.


