Río Negro sumará asistencia económica y cupos laborales para víctimas de trata tras adherir al programa nacional

La adhesión de Río Negro al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas permitirá ampliar la asistencia que reciben quienes atraviesan estas situaciones mediante un circuito de atención coordinado con Nación y el acceso a nuevos recursos económicos, capacitaciones y oportunidades de inserción laboral.

El acuerdo, firmado por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, incorpora a la provincia a una red federal de asistencia integrada por puntos focales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de agilizar la atención, fortalecer la coordinación entre organismos y evitar la revictimización.

Los cambios principales

Uno de los principales cambios será la incorporación de beneficios de asistencia económica directa para las víctimas, becas de capacitación profesional y técnica y la implementación de un cupo laboral de al menos el 1% en el sector público provincial para quienes reúnan las condiciones de idoneidad.

Además, el convenio prevé el envío de recursos para sostener el acompañamiento económico de las personas rescatadas y el fortalecimiento de los equipos técnicos que intervienen en estos casos mediante capacitaciones permanentes.

Desde el Gobierno provincial señalaron que uno de los principales desafíos es mejorar el conocimiento del circuito de actuación en todos los organismos provinciales y municipales para «optimizar las derivaciones que se realizan a través de la Línea 145», destinada a denunciar casos de trata y explotación de personas.

Otro de los objetivos es «lograr la independencia habitacional, social y económica a largo plazo para evitar que las víctimas caigan nuevamente en redes de explotación».

Las cifras de Río Negro

Según datos oficiales, durante 2025 el Área de Trata de Personas de Río Negro realizó 35 intervenciones y participó en el rescate de 10 víctimas, en un trabajo articulado con fiscalías federales y fuerzas de seguridad.

Las estadísticas correspondientes a 2026 todavía se encuentran en proceso de consolidación por parte de la Coordinación Nacional de Rescate.

Cómo continuará la implementación

Las primeras acciones del programa comenzaron tras la firma del acta de adhesión, realizada el 24 de junio en el Ministerio de Justicia de la Nación. Actualmente, el Gobierno de Río Negro trabaja en la reglamentación del cupo laboral y en la puesta en funcionamiento de la Red de Puntos Focales que coordinará la asistencia junto a Nación y los municipios.

Durante la firma, Muena destacó que el programa permitirá «llevar adelante capacitaciones que permitan brindar una asistencia económica y coordinar en conjunto con Nación, Provincia y Municipios y los diferentes organismos que intervienen cuando hay un delito de este tipo».