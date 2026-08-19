Monteoliva informó que la tasa de suicidios subió 30% dentro de las Fuerzas Armadas y habló de «ayudas financieras»

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló este miércoles 19 de agosto sobre la tasa de suicidios dentro de las Fuerzas Armadas. Según los datos relevados dentro del organismo, hubo un salto del 30% interanual en el 2025. Además de un abordaje sobre la salud mental, la funcionaria se refirió a ayudas financieras para enfrentar la problemática.

«Hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen: ‘¿Se incrementaron los suicidios de las fuerzas?’, y yo digo: sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo: se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad«, dijo Monteoliva., contestó Monteoliva en diálogo con Radio Mitre.

Según el informe que publicó Seguridad, la tasa en Argentina es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes. En este sentido, la ministra recordó que, en su paso por la Dirección Nacional de Estadística Criminal en el año 2016, la cantidad de casos reportados era de 2.300 suicidios, mientras que hoy la cifra es de 5.300, aproximadamente.

Al ser consultada sobre si el aumento se debe a cuestiones económicas, Monteoliva primero enfatizó que se deben a distintos motivos: «El tema de salud mental es algo que lo venimos abordando desde distintos frentes».

Aún así, explicó que entre las medidas hay algunas que tocan las deudas de los uniformados: «Es algo que nosotros venimos trabajando, Eduardo, desde hace mucho tiempo con distintas medidas. Con tener medidas también de explicar cuestiones de ayudas financieras. Tenemos niveles de endeudamiento y muchas veces formal e informal al interior de las fuerzas. Y muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar porque a veces son familias en paralelo. A veces en las fuerzas es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante al ámbito familiar«.

Qué dijo Monteoliva sobre los salarios dentro de las Fuerzas Armadas

La ministra de Seguridad dijo que tanto el ministro de Defensa, Carlos Presti, como ella vienen trabajando el tema de los ingresos de las fuerzas federales en el país.

«Venimos trabajando fuertemente con la jefatura de Gabinete y con el equipo económico. No es fácil. Conocemos la realidad de la gente. Yo me encargo de recorrer, de hablar, de explicarles qué estamos haciendo», acotó.

«Estamos prontos a definir cuál es la mejor manera que la gente pueda tener un alivio», añadió y dijo que para el Gobierno es «muy importante» el personal operativo: es decir, los efectivos que recorren las calles.

«Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo. Se lo aseguro. Pero estamos también en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se viene trabajando en el equipo económico. El tema está en la mesa», aseveró.

A principio de mes, el Gobierno otorgó una suma fija de tan solo $50.000 únicamente para el personal que se encuentre en actividad. En este sentido, a Monteoliva le señalaron que hay jurisdicciones que los uniformados de las fuerzas provinciales cobran más que las nacionales. «Nosotros lo que estamos buscando es que haya un porcentaje para todos -que incluya, por supuesto, retirados- y un porcentaje que tenga foco en aquellos que tienen una actividad operativa», respondió, aunque evitó dar precisiones sobre los montos.

«Nosotros no hablamos de aumento porque sabemos que es recomposición», concluyó.

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además, se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.