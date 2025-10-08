Roemmers compró el laboratorio Sidus y busca garantizar la continuidad de sus 500 empleados

El laboratorio Roemmers, principal actor del mercado farmacéutico en el país, concretó la compra de la empresa Sidus, que cuenta con más de 80 años de trayectoria. Según se informó, uno de los objetivos de la operación es mantener la fuente de trabajo de sus 500 empleados.

La adquisición incluye el capital accionario de Sidus Farma y Sidus Dermocosmética. De acuerdo a información del portal especializado Pharmabiz, la venta se produjo debido a que Sidus arrastraba un enorme pasivo y un deterioro en su operación, lo que llevó a la familia Argüelles a tomar la decisión.

Si bien no se comunicó la cifra de la transacción, fuentes de la industria farmacéutica indicaron que la mayor parte del capital se destinará a contener las deudas y asegurar la continuidad del personal. Posteriormente, se prevé una fuerte inversión para reposicionar las marcas de la compañía

Cronología: cuándo comenzó el declive de Sidus que derivó en la venta a Roemmers

El declive de Sidus, según detalla el comunicado, comenzó hace unos 15 años. En 2012, la empresa debió vender su marca insignia, Tafirol, al grupo mexicano Genomma. Más tarde, se desprendió de Gluco Arrumalón y, en 2023, de Apasmo, ambas adquiridas también por el grupo Roemmers.

Con esta nueva compra, Roemmers se hace con un portafolio de marcas estratégicas. Entre ellas se destaca el corticosteroide Decadron, con ventas anuales estimadas en 6,8 millones de dólares. También refuerza su posición en el mercado de tratamientos para la disfunción eréctil al sumar la marca Magnus, que factura unos 12 millones de dólares al año.

Además, el grupo se queda con la división de dermocosmética que Sidus había adquirido de la firma francesa Pierre Fabre en 2020, cuando esta última se retiró del país.

Con información de Noticias Argentinas.