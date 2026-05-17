Se encamina la desaceleración de la inflación en mayo: qué indican las primeras mediciones del mes

Las primeras mediciones de inflación de mayo convalidan la expectativa del Gobierno nacional de una nueva desaceleración. Tras el dato de abril, llegaron los reportes del corte de mitad de mes y, al momento, los datos responden a la dinámica prevista.

Este nuevo descenso ubicaría el aumento del costo de vida del quinto mes del año entre 2 y 2,5%, con tendencia a acercarse al valor inferior.

Así como marzo suele ser un mes “picante” en materia inflacionaria por razones estacionales, mayo resulta el caso inverso.

Además, el Gobierno tomó algunas medidas para potenciar este comportamiento y, hasta ahora, tiene un aliado en los alimentos.

Si bien hubo un ajuste en servicios públicos, prepagas y colegios compatible con la inflación de 3,4% de abril, la decisión de la petrolera YPF de aplicar un ajuste de 1% en los combustibles desde mediados de mes también obra como un parcial amortiguador.

Inflación: qué resultados dieron las primeras mediciones de mayo 2026

Con los datos disponibles, el freno en la suba de los alimentos sería el principal factor de la caída de la inflación en mayo. Y dentro de ese conjunto, tendría una especial participación la carne, debido a la estabilidad que logró.

El informe de la consultora LCG reveló que los productos básicos de alimentación cayeron 0,8% en la segunda semana del mes, luego que en la primera no habían registrado variación. Esta progresión cambia la tendencia, luego de que el final de abril se observaran variaciones positivas de 1,3 y 1,4%. Este salto lleva el acumulado de cuatro semanas a 2,7%, pero se irá reduciendo a medida que corra el mes.

Para Analytica los alimentos tuvieron un aumento de 1% en la segunda semana, con lo cual prevé una variación de 2,4% para el mes.

El relevamiento de Econviews arrojó una deflación de 0,1% en el arranque de mayo para la canasta de alimentos y bebidas que mide en supermercados. En esa semana los movimientos detectados fueron: verdulería, -1,3%; carnes -0,7%; y almacén, 0,5%. En la suma de cuatro semanas el acumulado es de 1,1%.

Para Eco GO en el arranque del mes los precios de los alimentos subieron 0,2% con proyección de 1,7% para el período. Cuando se incorpora el resto de las categorías que conforman el índice el piso de la inflación estaría en 2,2%.

Equilibra muestra una evaluación el mismo sentido, con un resultado mensual en descenso aunque por encima de 2% por menor suba en la nafta y algún impacto en la captación de los precios que dejó el hot sale especialmente en el rubro indumentaria.

A estas estimaciones se sumó la Fundación Libertad y Progreso. El economista jefe, Iván Cachanovsky, estimó la inflación de mayo entre 2 y 2,1%.

“Las bases para consolidar la desinflación están bastante firmes. Por un lado, hubo un apretón monetario de 8 meses, que tarde o temprano iba a surtir efecto y está empezando a hacerlo. Por otro lado, la demanda de pesos se está normalizando, lo que también contribuye a la estabilidad”, explicó.

Agregó que “las próximas semanas son amigables en términos del mercado cambiario porque estamos en época de liquidación de dólares y no hay vencimientos sustanciales de deuda en dólares hasta julio”. De esta forma, señaló que el pronóstico para el año 2026 es de una inflación de 26%.

Por su parte, la consultora ACM tiene una visión más moderada y considera que el impacto en los servicios le pondrá presión al número final.

“Si bien los datos de alta frecuencia parecen indicar una moderación de la variación de precios, sobre todo de alimentos y bebidas, los incrementos de las tarifas públicas, presionaran al alza”, alertó.

Respecto de los próximos meses sostiene que “se espera que los bienes continúen actuando como principal ancla del proceso de desinflación, en un contexto de tipo de cambio relativamente estable y mayor apertura comercial, factores que vienen moderando la dinámica de los precios transables”. Como complemento señala que “en contraposición, la inflación en servicios, y particularmente en tarifas de servicios públicos, seguiría mostrando mayor empuje, impulsada por la continuidad en la corrección de precios relativos y la reducción de subsidios”.

Para lo que resta del año LCG señala que “como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones. La firma mantiene una inflación anual en el rango de 31-33%.

La consultora Wise Capital también se sumó a los pronósticos de caída de la inflación hasta un 2,4% en mayo. Pero advirtieron que no caerá por debajo de 2% hasta agosto o septiembre.

“Para 2026 proyectamos una inflación similar a la de 2025 (el Gobierno la espera en 29%), pero para los próximos 12 meses la vemos cayendo a 25%”, añadió su último documento.