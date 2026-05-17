38° Fiesta Provincial del Ternero en Choele Choel: lo mejor de la inauguración oficial y el plato fuerte de la jornada con los remates de hacienda

La inauguración oficial de la 38ª edición de la Fiesta Provincial del Ternero, realizada en la Sociedad Rural de Choele Choel, dejó como eje central el valor de la producción ganadera, el fortalecimiento institucional y el protagonismo de las nuevas generaciones dentro del sector rural.

El presidente de la Rural, Juan Segatori, destacó el desafío asumido por la nueva comisión directiva y remarcó la necesidad de que más productores se acerquen a la institución. “La sociedad rural representa el esfuerzo, la identidad, el compromiso y la gestión”, sostuvo, al tiempo que pidió que los productores de toda la región “se sientan representados”.

El dirigente puso especial énfasis en el vínculo con la educación y la formación de jóvenes. Valoró el trabajo conjunto con el CET 29, la universidad y otras instituciones educativas, y aseguró que uno de los principales objetivos es “generar nuevos líderes”. También remarcó que la nueva conducción busca una Rural “abierta, moderna, participativa y transparente”.

Otro de los puntos centrales de su discurso estuvo vinculado al trabajo articulado con organismos provinciales para avanzar en la regularización sanitaria y documental de pequeños productores. En ese sentido, explicó que desde la institución se está asesorando a quienes necesitan tramitar marcas o normalizar la situación sanitaria de animales y chacras.

Recambio generacional y acercamiento a instituciones educativas



Por su parte, el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, resaltó el compromiso de quienes deciden participar en instituciones intermedias y valoró el recambio generacional que atraviesa la Rural. “Los que se animan a participar en las instituciones tienen un activo muy importante”, expresó.

El intendente de Choele Choel, Diego Ramello, participó del acto de inauguración de la Fiesta del Ternero.



Ramello también definió a la Fiesta del Ternero como parte de la identidad de la ciudad y celebró el regreso del evento luego de que no pudiera realizarse el año anterior. Señaló además que la muestra refleja “la producción, el trabajo, el conocimiento, la genética, la educación y una institución que crece”, destacando la sinergia entre sector privado, educación e instituciones.

El jefe comunal remarcó que el éxito de la fiesta excede a cualquier gestión política y sostuvo que el evento permite mostrar a Choele Choel y al Valle Medio “a la Patagonia y al resto del país”.

Crecimiento ganadero e incorporación de jóvenes a la actividad



En tanto, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, centró su mensaje en el crecimiento ganadero provincial y en la importancia de incorporar jóvenes al sector.

El ministro de Producción de Río Negro tomó la palabra y destacó el crecimiento de la ganadería en la provincia.



Banacloy afirmó que la nueva comisión de la Rural representa “la transición más importante” al combinar experiencia con nuevas generaciones, y destacó que el campo sí puede retener jóvenes cuando existen oportunidades y participación real.

Además, defendió el rol del productor ganadero y del secano dentro de la economía provincial, subrayando que la Fiesta del Ternero “pone en valor al verdadero protagonista”, en referencia al productor primario. “Esta es una fiesta donde los terneros están acá adentro”, expresó, diferenciándola de otros eventos donde “el protagonista termina siendo el espectáculo musical”.

Mucha calidad se observó en la hacienda presentada en la Fiesta del Ternero en Choele Choel.



El funcionario también repasó la evolución de la ganadería rionegrina en la última década. Indicó que, mientras el stock ganadero nacional se mantiene estancado, en Río Negro hubo un crecimiento sostenido acompañado por el desarrollo de cabañas, feedlots, faena y nuevas áreas productivas bajo riego.

“Estos terneros son los que hacen el desarrollo integral de toda nuestra provincia”, afirmó Banacloy, quien atribuyó esos indicadores positivos al trabajo de más de 7.000 productores distribuidos en todo el territorio rionegrino.

La ceremonia también tuvo momentos dedicados al reconocimiento educativo, con homenajes del CET Nº29 a la Sociedad Rural y a productores que colaboran con las prácticas profesionalizantes de los estudiantes agropecuarios, reforzando uno de los conceptos más repetidos durante toda la jornada: la necesidad de unir producción, educación y futuro generacional.

Reconocimiento a Carlos Montobbio, veterinario que durante un período de nueve años estuvo al frente de la Sociedad Rural de Choele Choel.



Luego del acto de inauguración la gente pudo disfrutar de una puesta en escena muy colorida donde un grupo de danzas local bailó el Pericón Nacional.

Momento para el disfrute luego del acto inaugural, con un colorido baile del Pericón Nacional.



Dos horas de remate con buenos valores de venta



Luego del almuerzo fue el turno de las ventas de hacienda. En la oportunidad hubo unos 1.350 animales encerrados que fueron subastados en dos horas de la mano de dos casas consignatarias: Otermin & Massini, con el martillo de Guillermo Ayerra; y Lesiuk Hnos. que contó con la colaboración de un histórico: Daniel Biocca.

En líneas generales se obtuvieron precios acordes que oscilaron entre 6.000 y 6.750 pesos por kilo para la hacienda que juró el día sábado y recibió premiación, mientras que en haciendas generales los valores se manejaron entre los 4.550 pesos para terneros más pesados de entre 370 y 470 kilos, y llegando a 7.000 pesos por kilo para los más livianos de 100 a 140 kilos.

El remate se realizó bajo techo en instalaciones de la Sociedad Rural de Choele Choel.



En terneras, los valores arrancaron en los 5.400 pesos por kilo para ejemplares de 270 a 290 kilos, en tanto los más livianos treparon hasta los 6.900 pesos por kilo para lotes muy puntuales de 100 a 110 kilos.