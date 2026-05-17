Bariloche será sede de un encuentro federal que debatirá sobre narcotráfico y precursores químicos

Por primera vez desde su creación, el Consejo Federal de Precursores Químicos sesionará fuera de la Ciudad de Buenos Aires y eligió a Río Negro como sede de un encuentro estratégico para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en todo el país. Durante dos jornadas en Bariloche, funcionarios nacionales, especialistas y fuerzas de seguridad de distintas provincias debatirán mecanismos para reforzar controles, detectar desvíos de sustancias químicas y mejorar la capacidad de reacción frente a organizaciones criminales cada vez más complejas.

La apertura estará encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto al ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara. El encuentro es organizado por la Secretaría de Narcocriminalidad y representa una fuerte señal política e institucional dentro de la agenda federal de seguridad.

Detrás de las exposiciones y mesas de trabajo existe una preocupación concreta: el cambio de metodología de las bandas narcocriminales, que utilizan nuevas sustancias y buscan rutas alternativas para mover químicos destinados a laboratorios clandestinos. El objetivo central será anticiparse a esas maniobras antes de que las drogas lleguen a producirse.

El foco puesto en los precursores químicos

Uno de los principales ejes de discusión será el control de los llamados precursores químicos, sustancias legales utilizadas en industrias farmacéuticas, químicas y productivas, pero que también resultan indispensables para la fabricación de cocaína y drogas sintéticas.

El desafío para el Estado consiste en evitar que esos productos sean desviados hacia circuitos ilegales sin afectar la actividad económica formal. En ese marco, las jornadas incluirán análisis de inteligencia criminal, actualización normativa, incorporación de tecnología aplicada a controles y nuevos sistemas de fiscalización.

Además, habrá intercambio de información entre provincias para detectar patrones comunes vinculados al narcotráfico y al movimiento sospechoso de sustancias químicas. Las autoridades buscan fortalecer la articulación federal en un contexto donde las organizaciones criminales operan con estructuras cada vez más sofisticadas.

La preocupación por las drogas sintéticas

Otro de los puntos sensibles del encuentro estará relacionado con el crecimiento de las drogas sintéticas y las nuevas modalidades de producción y distribución detectadas por las áreas especializadas.

Según señalaron fuentes vinculadas a la organización, muchas de estas maniobras resultan difíciles de identificar mediante métodos tradicionales, por lo que el Consejo buscará avanzar en herramientas modernas de detección y análisis criminal.

Durante las jornadas también se presentarán sistemas de detección rápida y nuevas tecnologías destinadas a fortalecer controles en rutas, depósitos, empresas y puntos estratégicos. La intención es que las conclusiones tengan aplicación concreta en investigaciones y procedimientos preventivos.

El peso político de la sede elegida

La decisión de realizar el encuentro en Río Negro tiene además una fuerte lectura política y estratégica. Que el Consejo Federal salga por primera vez de Buenos Aires representa una señal de federalización de la política de seguridad y posiciona a la provincia dentro de la discusión nacional sobre narcotráfico.

La elección de Bariloche tampoco fue casual. La Patagonia comenzó a ocupar un lugar relevante dentro de las estrategias de control territorial, circulación de sustancias y coordinación entre jurisdicciones.

Fuentes oficiales remarcaron que el combate contra las redes narcocriminales “ya no puede pensarse únicamente desde la reacción policial”, sino también desde la inteligencia, la prevención y el análisis de nuevas modalidades delictivas.

En ese contexto, Río Negro buscará mostrarse como un actor activo dentro de una problemática que preocupa cada vez más a las provincias y que obliga a reforzar mecanismos de coordinación entre fuerzas federales, gobiernos provinciales y organismos especializados.