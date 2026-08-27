Luis Caputo liberó pesos al mercado para estabilizar la tasa de interés y sostener el dólar

En la búsqueda del equilibrio entre el precio del dólar y la tasa de interés, en esta oportunidad el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió liberar pesos al mercado para mantener estabilizado el costo del dinero.

Luis Caputo soltó pesos para estabilizar la tasa de interés

En la licitación de deuda de este jueves tomó $ 12,1 billones –sobre una oferta de $ 13,8 billones– para cubrir vencimientos por $ 12,6 billones. De esta forma, en la liquidación del lunes utilizará $ 500.000 millones de la cuenta que el Tesoro Nacional tiene en el Banco Central para completar el pago. Esto implica que habrá una mayor cantidad de pesos que debería ayudar a mantener estable la tasa de interés.

“Este rollover menor al 100% se condice con las condiciones de liquidez escasa que ha tenido el mercado en las últimas semanas y esperamos que esta inyección de pesos alivie un poco esta situación y tenga un impacto sobre las tasas de interés, que ya venían normalizándose en los últimos días”, señalaron desde Puente Inversiones.

Para asegurar la operación, el menú oficial ofreció cinco instrumentos de tasa fija, CER y dólar linked de corta duración, con lo cual evitó emitir deuda con plazo posterior al mandato actual o títulos en divisas, según interpretó Wise Capital.

“Esta cautela responde al elevado rendimiento de la deuda soberana en dólares, cuya curva permanece estancada en la zona del 10,5% y paraliza el descenso del riesgo país”, añadió.

A su vez, señaló que el Ministerio de Economía tomó esta decisión porque, pese a que el Banco Central continúa con la acumulación de reservas internacionales y la liquidez ha logrado estabilizar la tasa en pesos, la demanda en el mercado de futuros registra volúmenes récord.

“La estrategia oficial evidencia un cambio de prioridades: las autoridades flexibilizaron el techo del dólar mayorista para evitar picos de volatilidad en las tasas de interés, un movimiento cambiario que hasta el momento no impactó de manera directa sobre la inflación”, dijeron los analistas.

Los inversores priorizaron los bonos que vencen en los plazos más cortos y la tasa de interés aceptada estuvo levemente por encima de la vigente en el mercado.

Dólar estable

Tras la pulseada que se produjo en el mercado cambiario por la fijación del precio de un bono atado al valor del dólar, la divisa se mantuvo estable. El dólar oficial cerró a $ 1.485 para la compra y $ 1.535 para la venta. El mayorista se ubicó en $ 1.503 y $ 1.512 para ambas puntas.

El Banco Central compró U$S 193 millones y las reservas brutas se ubicaron en U$S 50.860 millones.

Inflación controlada

Las expectativas de inflación de la población se mantuvieron estables en la medición correspondiente a agosto, según el reporte de la Universidad Di Tella. Para los próximos 12 meses, el conjunto de la sociedad espera un alza del costo de vida de 35,7%, prácticamente igual a la del mes anterior.

El dato resulta importante dado que en todos los procesos de reducción de la inflación, “el anclar las expectativas” resulta una herramienta esencial.

Los pronósticos privados para el mismo período también calculan una inflación controlada, pero en el orden de 21,8%. Si bien hay una brecha significativa de 14 puntos, el factor común es que se espera que los precios no se desmadren.

El informe fue elaborado con datos recogidos durante las dos primeras semanas de agosto, mes en el que los precios redujeron su ritmo de aumento.

Cerca del cierre del mes, la mayoría de las proyecciones señalan que la inflación estará por debajo del 2,1% de julio, retomando el proceso de desinflación.

El pronóstico más optimista lo tiene la Fundación Libertad y Progreso con 1,4%, y el más alto es el de Equilibra, que la ubica en 2,1%, similar a julio.

En el medio están Orlando J. Ferreres & Asociados y C&T con 1,5%, C&T, Eco Go con 1,6% y Analytica con 1,7%.

Corresponsalía Buenos Aires