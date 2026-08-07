Reformas sin consenso: las decisiones de Federico Sturzenegger que terminaron en marcha atrás

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de las críticas luego de impulsar dos iniciativas que naufragaron y terminaron generando un fuerte costo político para el Gobierno.

Sturzenegger, entre dos derrotas políticas que complicaron al Gobierno

La primera fue la arquitectura del decreto 690/2026, que modificó la actividad de los servicios de practicaje y pilotaje en ríos, puertos, pasos y canales. La medida provocó un paro en el sector y derivó en pérdidas económicas millonarias. Aunque Sturzenegger se resistió inicialmente a dar marcha atrás, el conflicto obligó al Gobierno a suspender la aplicación de la norma y abrir una instancia de diálogo con los actores involucrados.

La segunda derrota estuvo vinculada con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En particular, el artículo que habilitaba una mayor apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros no consiguió respaldo parlamentario ni social y terminó siendo retirado del debate en el Senado.

Funcionarios que trataron con el ministro en los últimos meses lo describen, ante la consulta de Noticias Argentinas, como alguien que se “extralimita” y que no siempre contempla los límites políticos y sociales al momento de diseñar sus iniciativas. En ese sentido, algunos lo consideran una suerte de alter ego del presidente Javier Milei, por su impulso para avanzar sobre estructuras estatales y regulatorias.

La situación volvió a repetirse esta semana con el capítulo referido al manejo del fuego, que también quedó al borde de ser retirado ante la falta de acuerdos con la oposición.

Pese a los reveses, Sturzenegger mantiene su convicción de que las reformas son necesarias. Al defender la apertura de tierras, sostuvo que se trataba de “elegir entre el miedo y la prosperidad” y vinculó esa iniciativa con las inversiones mineras anunciadas en San Juan tras los cambios impulsados en la Ley de Glaciares.

NA