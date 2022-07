Segmentación de tarifas: Darío Martínez reveló cuánto será el aumento para quienes pierdan el subsidio

Darío Martínez, secretario de Energía, reveló anoche de cuánto será y cómo se procederá a implementar el aumento de las tarifas de luz y gas para aquellos que no entren en la segmentación y pierdan el subsidio. En ese sentido explicó que la implementación del nuevo cuadro tarifario “va a estar disponible recién en agosto”.

“A nivel eléctrico, van a ser unos 3000 pesos adicionales”, dijo Martínez sobre el aumento para quienes van a perder el subsidio. Luego agregó que esa suba en la tarifa de luz será en etapas. “A partir de septiembre, van a llegar primero unos 1200 pesos a aquel que va perdiendo el subsidio”, dijo el Secretario en una entrevista brindada a C5N. Las restantes cuotas, añadió, completarán los $3.000.

Martínez consideró el sector que ya no será subsidiado “sabe que no puede tener la energía subsidiada y que probablemente no haya hecho ni la inscripción”. “El objetivo principal de la medida es hacer un uso más inteligente de los servicios. Y la única manera de no derrocharlo es con justicia social”, agregó. «El decil de ingresos más altos de la Argentina va a ser frente al costo pleno de la energía, no va a seguir subsidiado y esta es la primera etapa de la segmentación tarifaria», aclaró. Pese a esto, Martínez recalcó que «es importante que todos se anoten para seguir recibiendo los subsidios en electricidad y gas».

«El aumento de tarifas sólo será el equivalente al 80% del costo de variación salarial (CVS) para todos los sectores y del 40% del CVS para los que reciben la tarifa social«, señaló. «Este es un gran esfuerzo en un mundo donde hay una crisis internacional por la energía, es una gran herramienta que viene en un momento donde el mundo tiene una locura energética en función de los precios», analizó.

«Venimos batiendo récords de demanda de energía, en el verano batimos el pico histórico y también en el invierno y batimos todos los registros de demanda de combustibles, estamos en un país que nos demanda energía mes a mes», sostuvo Martínez.

En otro tramo de la entrevista, Martínez sostuvo que «pasamos los 900.000 inscriptos para mantener los subsidios, es un formulario con muchas preguntas y no sólo va a servir para la cuestión energética, sino para otros asuntos».