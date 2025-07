Señal a los mercados: con el FMI en silencio, el Gobierno logró un respaldo del BID por U$S 10.000 millones

Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue demorando el cierre de la primera revisión del acuerdo en curso, el Gobierno logró un respaldo ante los mercados financieros por parte del BID, que anunció la aprobación del programa de U$S 10.000 millones que se había comunicado tres meses atrás.

Cuando el 11 de abril se informó el acuerdo con el FMI, se indicó que a los U$S 20.000 millones que aportaba este organismo, se sumarían otros U$S 10.000 por parte del BID.

Tras los procesos internos, finalmente este miércoles el BID informó de manera oficial la aprobación de este préstamo que se desembolsará en forma escalonada entre 2025 y 2028.

El presidente, Javier Milei, había dado a entender que este desembolso sería en forma inmediata, por lo que calculó, junto a otras operaciones financieras, que el Banco Central contaría en el corto plazo con reservas por U$S 50.000 millones.

El paquete aprobado hoy incluye U$S 7.000 millones del BID para apoyar al sector público y U$S 3.000 millones de BID Invest para actividades del sector privado.

Se espera que de ese total en 2025 sean girados unos U$S 4.000 millones; U$S 3.000 millones para financiamiento soberano y U$S 1.000 millones para el sector privado.

Qué se sabe de la primera revisión del acuerdo del FMI

Además de fortalecer la posición financiera de la Argentina para el segundo semestre del año, el anuncio le sirve al gobierno para maquillar la reticencia del FMI para terminar de aprobar la primera revisión del acuerdo.

Hasta el momento no hay precisiones de cuando el staff técnico dará por terminada la auditoría y elevará al Board la recomendación de su aprobación.

El FMI entra en receso en agosto y los tiempos se acotaron al máximo para que el gobierno cuente con el desembolso de U$S 2.000 millones en breve.

Para que esto suceda, el staff debiera remitir esta semana el resultado de la revisión y el Directorio reunirse antes de fin de julio.