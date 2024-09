Sergio Clur: “El empresario argentino ha aprendido a adaptarse a escenarios inestables”

El rol de la banca comercial en el crecimiento de la economía de un país, es clave y esencial. Pero el de una banca cooperativa, es también muy particular, en tanto persigue fines diferentes al mero lucro, y prioriza el desarrollo productivo de sus socios. Al respecto dialogó con PULSO Sergio Clur, Subgerente General Comercial de Banco Credicoop.

PREGUNTA: ¿Qué los distingue como banca cooperativa?

RESPUESTA: Nosotros nacimos como banco cooperativo en el año 1979, y tenemos presencia a lo largo y ancho del país. Como entidad cooperativa y solidaria, cada una de las sucursales ya de Banco Credicoop funciona bajo la dirección de comisiones integradas por empresarios o profesionales de la zona, que vuelcan su pasión solidaria o su forma de tratar de devolverle algo a la sociedad, y también de lo que piensan, a partir de esta gestión ad honorem. Como organización bancaria prestamos servicios universales y nuestro foco son las pequeñas y medianas empresas, empresas nacionales y de las personas, principalmente todas aquellas que tienen alguna vinculación con el banco. También la economía social de las cooperativas, como las de servicios públicos que proveen luz, agua, telefonía en primer lugar, o instituciones educativas, como es el caso particular de la Universidad de Comahue, donde también tenemos un centro de atención.

P: ¿Qué diferencia a un banco cooperativo de uno comercial?

R: En términos teóricos una entidad cooperativa es aquella que sus excedentes, lo que para un banco comercial serían sus ganancias, tienden a cero. De alguna manera, consiste en como esos excedentes fueron distribuidos a partir de la prestación de los servicios entre los asociados que conforman la cooperativa. No obstante, todas las cooperativas necesitan tener capital, invertir en capital y desarrollar capital para poder competir y poder desarrollarse competitivamente. Para eso necesitas tecnología, necesitas infraestructuras, necesitas presentación. Adicionalmente las entidades bancarias tenemos que cumplir regulaciones con el banco central, tenemos relaciones técnicas que cumplir y esas se relacionan directamente con el patrimonio.

P: ¿El desarrollo productivo pyme es uno de los objetivos?

R: Bueno, hay muchas pymes que terminaron siendo grandes empresas que siguen operando, y siguen operando con nosotros. Seguramente algo tuvimos que ver con ese desarrollo. Nuestro foco está puesto en procurar el bienestar de la comunidad en la que estamos insertados.

P: ¿Es complejo el cambio de rumbo macroeconómico?

R: Cuando en 1979 nació nuestro banco, regía la ‘tablita de Martínez de Hoz’. Siendo objetivos, no hay mucha diferencia entre la tablita de Martínez de Hoz y las microdevaluaciones que se están haciendo ahora, pautadas en el 2% mensual. Osea, un dólar estable, controlado, previsible, junto a una economía de apertura a la importación como la que se vivió en ese momento y la que se pretende desarrollar ahora. Desde ese entonces atravesamos una cantidad enorme de vicitudes, desde el propio plan Austral, la convertibilidad, la debilidad estructural que teníamos por la deuda, la crisis del tequila, la crisis rusa, la crisis brasilera, y las propias obviamente. Atravesamos la del 2001, y en todas esas hemos salido fortalecidos.

No creo que la única causa de la inflación sea la emisión monetaria. Lo real es que no podemos vivir eternamente emitiendo papel-moneda para cubrir los déficits, sino que los déficits tenemos que controlarlos. El asunto es cómo se controlan.

P: ¿Cómo es gestionar un banco cooperativo en un contexto de alta incertidumbre como este?

R: Se gestiona tratando de entender y leer, o interpretar de la mejor manera posible la realidad y el impacto que puede llegar a tener la economía argentina, y tratar de seleccionar adecuadamente los sectores en los que podemos comprometernos más o comprometernos menos. El hecho de que seamos una entidad cooperativa no significa que estamos obligados a financiar a aquellos que entendemos que pueden tener dificultades.

P: ¿Qué sensaciones reciben como banca desde el sector empresario?

R: El empresario argentino a partir de todas las crisis que se vivieron aprendió muchísimo. Entonces se mueve con mucho cuidado. Obviamente deben existir los aventureros también, pero estamos estructurados en Argentina como para poder soportar este tipo de cosas con rapidez de reflejo. Y la realidad es que como entidad estamos acompañando el escenario. Si uno analiza las tasas que ofrecemos en términos reales, lo cierto es que a lo sumo empatan y en general son tasas reales negativas.

P: ¿Qué perspectiva tiene sobre la economía argentina?

R: El escenario muy complejo. Nosotros no estamos a favor de una política de déficit fiscal, pero tampoco sostenemos que la única causa de la inflación sea la emisión monetaria. Lo real es que no podemos vivir eternamente emitiendo papel-moneda para cubrir los déficits, sino que los déficits tenemos que controlarlos. El asunto es cómo se controlan. El Estado no es propiedad de unos pocos. El Estado es propiedad de todos los argentinos. Tenemos que tratar de que haya un Estado que sea eficiente, un Estado que admite los servicios que la comunidad necesita en educación, en salud, en jubilación, en acceso al transporte, las tecnologías necesarias para nuestro desarrollo. Creemos y apostamos por instituciones de alto nivel tecnológico y reconocido a nivel mundial como el INVAP o el Instituto Balseiro en Bariloche, o en la propia investigación que se genera en los centros educativos y universitarios.

Pensamos que sí que hay que invertir más en desarrollo de la capacidad productiva argentina, en la competitividad argentina, ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia su capacidad de desarrollo, su capacidad exportadora.

Perfil

Sergio Luis Clur Es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Con más de 45 años de experiencia en el Sistema Financiero y dentro de la Banca Cooperativa, se desempeña como Subgerente General Comercial en Banco Credicoop.

Actualmente representa a la entidad como Director Titular en Play Digital SA (MODO) y como miembro de la Confederación Internacional de Bancos Populares (CIBP).