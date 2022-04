El 28 se corta el riego en las chacras del Valle

El 28 de este mes, a más tardar el 29, se cortará el riego en las chacras del Valle y se dará por concluída la temporada, en un año que a pesar de la escasez anunciada para este verani y que todavía no se solucionó. Las lluvias y nevadas previstas para esta semana no alcanzan para revertir el escenario en toda la región.

Lo afirmó Elías Sapag, titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuentas, quien dijo que «a pesar de las luvias anunciadas el problema sigue existiendo. No hay agua suficiente como para recuperar lo que se eroga y eso es como gastar los ahorros». Agregó que «al dejar de regar las chacras podríamos decir que hay un pequeño alivio, pero el tema es mucho más complejo que una temporada».

Explicó que «según cómo sea el régimen de lluvias y de nieve se podrían estabilizar las cosas, pero tenemos que esperar a mayo para hacer una proyección. El fenómeno de la Niña no nos da respiro y mientras esté presente será baja la humedad en esta parte».

Sapag dijo que a partir del corte del riego a fin de mes «bajaremos la erogación de los caudales de 300 a 170 metros por segundo y eso en sí mismo es un alivio, pero de todos modos el problema de la sequía sigue presente».

Dijo que están claras las prioridades, «primero la gente, el consumo domiciliario, después la producción, las industrias que lo necesitan y también Vaca Muerta, porque generamos gas y petróleo y debemos darles el agua necesaria, porque sino sería como pegarnos un tiro en los pies«.

En lo técnico dijo que preocupa la sequía, «el Pacífico está muy frío, es muy baja la evaporación y por esa razón la humedad que necesitamos no llega. Chile declaró la emergencia hídrica. acá todavía no es necesario, pero debemos cuidar el agua porque es muy duro tener que racionalizar. Si cada uno cuida es más fácil. En Chile están viviendo un colapso, acá no, pero debemos evitar que eso suceda».

Sapag habló con «Digan lo que digan» en RN radio. Escuchá lo que dijo.

