«El plan de estabilización es tan sólido como las montañas» afirman desde el Banco Central

«El programa de estabilizacion tiene fundamentos tan sólidos como las montañas». Así inició su presentación en IAEF el vice presidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, frente a lo más alto del empresariado argentino reunido en Bariloche.

El funcionario disertó en la apertura de la 46° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza en el Hotel Llao Llao en Bariloche. El número dos de la autoridad monetaria valoró el haber evitado el colapso, y haber logrado una senda sostenida de estabilización. «Cuando asumimos, nos íbamos a la hiper. En otras palabras, evitamos convertirnos en Venezuela», afirmó.

Durante su presentación, Werning detalló además la performance fiscal y destacó la forma en que el equilibrio fiscal permitió derrumbar la pobreza. «El mandato del presidente Javier Milei siempre estuvo claro: reducir el déficit fiscal, promover el crédito, y eliminar el cepo«, relató Werning, y afirmó: «Hemos cumplido al pie de la letra».

Respecto a la coyuntura afirmó que la razón por la que el riesgo país es alto, es «por la mochila que cargamos de las malas decisiones del pasado«. Justifico en ese temor que los mercados exijan mejores resultados que a países similares, a fin de volver a confiar.

«A pesar de haber cambiado el régimen cambiario, la dinámica de la inflación no sufrió ninguna disrupción. Eso es porque el plan de estabilización está perfectamente diseñado», afirmó en relación a lo que entiende es la ausencia de pass through tras la corrección cambiaria de julio y agosto.

En relación a la actual volatilidad de tasas, el vice presidente del BCRA asumió que los bancos no reaccionaron como esperaban en la entidad monetaria ante el desarme de las LEFIs. No obstante, señaló que en un esquema de agregados monetarios la volatilidad es parte de la operatoria normal, y estimó que tras las elecciones de octubre se normalizarán los tipos de interés.

En relación a las reservas que Argentina se comprometió a reunir en el acuerdo con el FMI, Werning sentenció que «no ha habido plan económico más que exitoso en la acumulación de reservas» y adujo que en lo que va de la gestión se realizaron compras de divisas por más de US$ 26.000 millones.

Ejecutivos. Representantes de empresas y el mercado financiero, reunidos en Bariloche.

«Acumular reservas es emitir dinero (en pesos) y en una coyuntura política en la que se cayó la demanda de dinero, eso no tiene sentido», afirmó Werning, justificando el rumbo que tomó el programa en su faz cambiaria durante los últimos dos meses.

Además, reveló que la decisión al respecto se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que el organismo avaló la estrategia de postergar la acumulación de reservas para un momento de menor inestabilidad política.

Por último, estimó que las elecciones de octubre son una oportunidad para conformar «un Congreso de la Nación que tenga la misma vocación por lograr que la economía argentina vuelva a crecer» que ha demostrado el presidente Javier Milei.