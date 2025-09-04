ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Política

Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el histórico rechazo al veto de la Ley de Discapacidad

Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, la oposición logró una victoria histórica en el Congreso.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro. Foto: archivo.

Cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro. Foto: archivo.

En una jornada histórica para el Senado, la oposición logró derribar el primer veto presidencial de la era Milei y la ley de emergencia en discapacidad deberá ser promulgada. La votación, con 63 votos a favor y solo 7 en contra, marcó un hito político y dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo. A continuación, detallamos cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

El rechazo al veto se produjo en medio de denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y una creciente presión de organizaciones y familias de personas con discapacidad.

El respaldo unánime de la Patagonia fue clave para alcanzar la mayoría necesaria para el rechazo del veto presidencial. Esta unidad regional se suma al resultado nacional que dejó a Milei aislado en su primer intento de veto, con apenas 7 votos a favor de su postura.

Cómo votaron los senadores de Neuquén:

  • Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): a favor
  • Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana): a favor
  • Silvia Sapag (Unidad Ciudadana): a favor

Cómo votaron los senadores de Río Negro

  • Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana): a favor
  • Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana): a favor
  • Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): a favor

Cómo votaron los senadores de Chubut

  • Andrea Marcela Cristina (PRO): a favor
  • Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana): a favor
  • Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut): a favor

Cómo votaron los senadores de Santa Cruz

  • José María Carambia (Por Santa Cruz): a favor
  • Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz): a favor
  • Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana): a favor

Cómo votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

  • Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical): a favor
  • María Eugenía Duré (Unidad Ciudadana): a favor
  • Cándida Cristina López (Unidad Ciudadana): a favor

Temas

Emergencia en Discapacidad

Neuquén

Patagonia

Río Negro

En una jornada histórica para el Senado, la oposición logró derribar el primer veto presidencial de la era Milei y la ley de emergencia en discapacidad deberá ser promulgada. La votación, con 63 votos a favor y solo 7 en contra, marcó un hito político y dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo. A continuación, detallamos cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios