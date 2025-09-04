Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el histórico rechazo al veto de la Ley de Discapacidad
Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, la oposición logró una victoria histórica en el Congreso.
En una jornada histórica para el Senado, la oposición logró derribar el primer veto presidencial de la era Milei y la ley de emergencia en discapacidad deberá ser promulgada. La votación, con 63 votos a favor y solo 7 en contra, marcó un hito político y dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo. A continuación, detallamos cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.
El rechazo al veto se produjo en medio de denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y una creciente presión de organizaciones y familias de personas con discapacidad.
El respaldo unánime de la Patagonia fue clave para alcanzar la mayoría necesaria para el rechazo del veto presidencial. Esta unidad regional se suma al resultado nacional que dejó a Milei aislado en su primer intento de veto, con apenas 7 votos a favor de su postura.
Cómo votaron los senadores de Neuquén:
- Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): a favor
- Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana): a favor
- Silvia Sapag (Unidad Ciudadana): a favor
Cómo votaron los senadores de Río Negro
- Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana): a favor
- Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana): a favor
- Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): a favor
Cómo votaron los senadores de Chubut
- Andrea Marcela Cristina (PRO): a favor
- Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana): a favor
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut): a favor
Cómo votaron los senadores de Santa Cruz
- José María Carambia (Por Santa Cruz): a favor
- Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz): a favor
- Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana): a favor
Cómo votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical): a favor
- María Eugenía Duré (Unidad Ciudadana): a favor
- Cándida Cristina López (Unidad Ciudadana): a favor
