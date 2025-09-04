Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia el histórico rechazo al veto de la Ley de Discapacidad

En una jornada histórica para el Senado, la oposición logró derribar el primer veto presidencial de la era Milei y la ley de emergencia en discapacidad deberá ser promulgada. La votación, con 63 votos a favor y solo 7 en contra, marcó un hito político y dejó en evidencia el aislamiento del oficialismo. A continuación, detallamos cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

El rechazo al veto se produjo en medio de denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y una creciente presión de organizaciones y familias de personas con discapacidad.

El respaldo unánime de la Patagonia fue clave para alcanzar la mayoría necesaria para el rechazo del veto presidencial. Esta unidad regional se suma al resultado nacional que dejó a Milei aislado en su primer intento de veto, con apenas 7 votos a favor de su postura.

Cómo votaron los senadores de Neuquén:

Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): a favor

Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana): a favor

Silvia Sapag (Unidad Ciudadana): a favor

Cómo votaron los senadores de Río Negro

Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana): a favor

Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana): a favor

Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): a favor

Cómo votaron los senadores de Chubut

Andrea Marcela Cristina (PRO): a favor

Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana): a favor

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut): a favor

Cómo votaron los senadores de Santa Cruz

José María Carambia (Por Santa Cruz): a favor

Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz): a favor

Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana): a favor

Cómo votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur