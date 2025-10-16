«Sostener al país»: Kristalina Georgieva confirmó la cooperación del FMI y el Tesoro de Estados Unidos

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó este jueves el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos en apoyo financiero a la Argentina y respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, al asegurar que «es bueno sostener al país».

El nuevo espaldarazo se dio en el marco de la Asamblea anual del FMI y del Banco Mundial, en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg. Georgieva explicó que la asistencia se coordina «de la mano con las autoridades argentinas y con los socios de Argentina, en primer lugar, el Tesoro de los Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo, pero también con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo».

La titular del FMI destacó los avances de la economía argentina en los últimos dos años, al señalar que se pasó «de un crecimiento negativo al 4,5% este año, de la inflación de tres dígitos al 28%, y del déficit a un superávit«. Además, remarcó que «la pobreza tiende a la baja, lo que significa que está sucediendo algo en Argentina que es bueno para el futuro del país».

Consultada sobre un posible cambio de escenario político tras las elecciones legislativas, Georgieva sostuvo que «será presidente por un tiempo» y resaltó que aún hay un fuerte respaldo en Argentina para «convertir al país en una economía normal, donde las regulaciones sean significativas y tengan un propósito». En este sentido, señaló que se está llevando a cabo «una importante limpieza regulatoria».

Georgieva resaltó la fortaleza económica de Argentina y el respaldo financiero internacional

La directora del FMI subrayó que, más allá de la incertidumbre electoral y política, «cuando se observa la fortaleza de la posición económica de Argentina, es bueno sostener al país en ese camino».

El respaldo financiero se concretará con una ampliación de la asistencia del Tesoro estadounidense. El secretario Scott Bessent destacó el papel del FMI para mantener la estabilidad económica en Argentina y anunció que el apoyo se elevará a 40.000 millones de dólares, duplicando la cifra inicialmente prevista de 20.000 millones.

Según detalló, se trabajará con «una línea de crédito de 20.000 millones de dólares que se conectaría con nuestra línea de swaps de divisas», sumando un total de 40.000 millones de dólares para el país.

Con información de Noticias Argentinas