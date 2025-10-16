Patricia Bullrich en IDEA: «Es histórico que el Tesoro de los Estados Unidos esté comprando pesos»

La ministra de seguridad Patricia Bullrich estuvo presente en el 61º Coloquio de IDEA. La candidata a senadora de la Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, brindó una amplia rueda de prensa en la que refirió al apoyo que Estados Unidos brindó a la Argentina y valoró los avances que el gobierno ha logrado en materia de lucha contra el narcotráfico.

«El mensaje a los empresarios es que si miran la trayectoria de los cambios que se han hecho, de la profundidad de los cambios que se han hecho, van a poder tener confianza hacia lo que viene» señaló Bullrich en referencia a la incertidumbre que atraviesa el mercado en las últimas semanas.

«Yo le diría al empresariado que sepa que lo que se está haciendo en Argentina es sólido, que confíe, que invierta, que vamos a seguir en este camino, y que ahora necesitamos que lo mismo que hizo el gobierno nacional, también apoyen las provincias, bajando impuestos, generando mayor competitividad y productividad», agregó.

En referencia al apoyo que Argentina está recibiendo de los Estados Unidos, Bullrich valoró el mismo como un hecho histórico inédito. «El fin de semana pasado sucedieron tres hitos históricos. El primero fue que Trump consiguió el tratado de paz o la paz entre Hamás e Israel. El segundo fue el premio Nobel para Corina Machado, algo histórico. Y el tercero fue que el Tesoro americano compró pesos argentinos«, valoró la ministra.

«Lo que plantea el presidente Trump, y yo estuve ahí, es que lo que no va a apoyar Estados Unidos es si en la Argentina, remotamente, viniera el mismo modelo que gobierna Venezuela. Si vuelven los de siempre, en ese caso no va a poner plata» Patricia Bullrich en el 61º Coloquio de IDEA

En relación a la condición que puso Donald Trump para el apoyo económico atando el mismo al resultado electoral, Bullrich descreyó que las elecciones del 26 de octubre sean determinantes. «Lo que plantea el presidente Trump, y yo estuve ahí, es que lo que no va a apoyar Estados Unidos es si en la Argentina, remotamente, viniera el mismo modelo que gobierna Venezuela. En algún momento, no está hablando de fechas directas. Si vuelven los de siempre, en ese caso no va a poner plata«, afirmó.

Al ser consultada por el swap de monedas con el Tesoro de los Estados Unidos, Bullrich le quitó importancia a la polémica. «De ninguna manera hay una injerencia de los Estados Unidos en la economía argentina. Es un mecanismo de ayuda, de financiamiento para sostener las bases fundamentales de la Argentina», afirmó. Agregó además que no hay incompatibilidad alguna con el swap que Argentina mantiene vigente con China, y que Estados Unidos no pone condiciones al respecto.

«¿Alguien dijo que había una injerencia china en Argentina cuando Massa usó US$ 5.000 millones del swap con China en el último mes del gobierno de Alberto Fernández?» desafió la ministra frente a la pregunta de un periodista.

Respecto a la lucha contra el narcotráfico, Bullrich afirmó que «Estados Unidos sabe que Argentina lidera la estrategia contra el narcotráfico en América Latina». En relación a ello, anticipó que en el día de mañana se firmará en Washington un acuerdo entre el FBI y el Ministerio de Seguridad Nacional y la SIDE, donde Estados Unidos apoyará el Centro Nacional Antiterrorista, un centro creado por Argentina