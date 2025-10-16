Luis Caputo en IDEA: «Viene el tiempo de las reformas de segunda generación: laboral y tributaria»

El conductor de la política económica en la gestión de Javier Milei dijo presente frente a los empresarios reunidos en el 61º Coloquio de IDEA en Mar del Plata. El ministro de economía Luis Caputo habló de manera virtual y con un mensaje grabado desde Washington, por estar involucrado en temas de agenda propios del escenario de incertidumbre que vive la economía a solo 9 días de las elecciones.

Abocado por completo a los detalles relacionados con los acuerdos que se negocian en los Estados Unidos, el ministro envió un breve mensaje grabado en el que agradeció a los empresarios y volvió a insistir en la relevancia de las transformaciones que ha emprendido el gobierno del presidente Javier Milei.

«Hemos dejado atrás un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos y emisión monetaria», inició Caputo su repaso de gestión. «Hemos arreglado estas distorsiones sin romper contratos y estamos en un contexto económico mucho más previsible, en el que hemos logrado estabilizar la economía alcanzando un equilibrio fiscal que no se lograba hace años, con equilibrio monetario y habiendo bajado la inflación, que aún sigue alta, pero que terminará al nivel de los estándares internacionales«, agregó.

Valoró además que el modelo económico ha permitido alcanzar logros en materia social, y en dirección a la reducción del peso del Estado Nacional en la economía. «Hemos bajado la pobreza, también han mejorado los salarios reales y hemos bajado impuestos por 2,5 puntos del PBI», señaló el ministro.

«Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil . La única forma de ganar competitividad es continuar con las desregulaciones, la baja de impuestos, y las reformas laboral y tributaria» Luis Caputo en IDEA

A continuación, Caputo anticipó que la intención del gobierno es avanzar con las reformas estructurales pendientes. «Viene el tiempo de las reformas que el presidente Milei llama «de segunda generación»: la reforma tributaria y la reforma laboral», adelantó, y luego se explayó brevemente.

«La reforma laboral es clave para lograr que vuelva a crecer el empleo, que está estancado desde 2011. Necesitamos un régimen laboral más ágil y terminar definitivamente con la industria del juicio», explicó Caputo, trazando el norte de las transformaciones que el gobierno espera llevar al Congreso de la Nación tras las elecciones de octubre.

A continuación, trasladó a los empresarios un desafío en relación al crecimiento futuro: «Si podemos combinar la baja de muchos impuestos, la eliminación de otros, un mercado de capitales captando ahorro de largo plazo, junto a un gobierno que ya no tiene déficit fiscal, eso culminará en un sector privado creciendo, con la mejora de la competitividad que todos ustedes desean», arengó.

Grabado. El mensaje de Luis Caputo a los empresarios de IDEA en Mar del Plata.

Caputo omitió entrar en detalles sobre la coyuntura y la volatilidad financiera de las últimas jornadas, pero dejó una definición que es una respuesta sutil a quienes reclaman una devaluación. «Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil . La única forma de ganar competitividad es continuar con las desregulaciones, la baja de impuestos, las reformas laboral y tributaria, y un financiamiento de largo plazo a tasas razonables«, afirmó el ministro.

Por último y en clara alusión a las elecciones legislativas, el ministro pidió el acompañamiento a los empresarios. «Los invito a que nos sigan acompañando. Se que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de una economía cerrada y pensar en invertir puede resultar complejo» advirtió y anunció: «Nosotros estamos convencidos de que Argentina va a ser el país más libre y con mayor crecimiento en los próximos 20 años, y vamos a dejar el cuerpo para eso».