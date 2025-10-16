Expectativa en los mercados: sigue la tensión cambiaria, pero las acciones y los bonos argentinos se muestran estables

El miércoles el mercado mostró un leve rebote debido a la compra de pesos argentinos que realizó el Tesoro de Estados Unidos y este jueves, los números continuaron mostrando cierta estabilidad pese a la tensión cambiaria que sigue marcando el pulso financiero.

Según los datos informados por el sitio Infobae, a las 11.30 el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó un 0,4% en pesos, hasta los 1.920.000 puntos, mientras que los bonos soberanos exhiben un desempeño mixto.

Los títulos Globales registraron una leve suba promedio de 0,1% en Wall Street, y los Bonares retrocedieron 0,5%.

En tanto, el riesgo país medido por JP Morgan se mantuvo cerca de los 1.000 puntos básicos, y entre los ADR argentinos que cotizan en Nueva York prevalecen las bajas moderadas, con descensos en Telecom (-1,8%), Globant (-1,6%) y Banco Macro (-1,6%).

El economista Jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, afirmó: «Seguimos atentos a las novedades pero siempre destacando que el objetivo financiero de Argentina debería ser poder volver a los mercados voluntarios a renovar su deuda en dólares para lo cual vemos como fundamental la acumulación de reservas netas, objetivo que dependerá de qué esquema cambiario se escoja -o mantener el actual o cambiarlo- hacia adelante».

Con información de Infobae

Estados Unidos refuerza el apoyo a Argentina: el rescate asciende a 40.000 millones de dólares

El secretario de Finanzas estadounidense, Scott Bessent, precisó que además de la intervención directa, el gobierno estadounidense planea poner en marcha una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) para asistir a la economía argentina.

Según Infobae, durante una rueda de prensa, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos adquiera deuda argentina. Su respuesta fue escueta: «Podríamos», sin dar mayores detalles ni cifras.

Asimismo, el funcionario indicó que la presencia de Estados Unidos busca colaborar con el sector privado para conformar un fondo de 20.000 millones de dólares destinado a respaldar la economía argentina. Este fondo, que se sumaría a la línea de swap, estaría integrado por bancos privados y fondos soberanos y estaría orientado principalmente al mercado de deuda.

Si se concretan ambos mecanismos, el apoyo total de Estados Unidos para la Argentina alcanzaría los 40.000 millones de dólares, según las declaraciones de Bessent en Washington.