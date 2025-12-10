«Supermiércoles»: el Gobierno testea a los mercados con deuda nueva y avanza en la reforma laboral sin tocar la caja sindical 

El Gobierno busca avanzar con la aprobación de las legislaciones de impacto fiscal, tributario y laboral. (Foto: Clarín Fotografía)

El Gobierno de Javier Milei afronta hoy una jornada bisagra. En un movimiento en paralelo, el Ejecutivo busca validar su plan económico en el frente financiero con la primera emisión de deuda en dólares en seis años. Mientras en el Congreso avanzan en la reforma laboral con una letra chica diseñada para evitar el conflicto total con el sindicalismo.

No son medidas aisladas, sino un paquete de cierre de año que busca oxigenar la gestión con dólares y leyes. El desglose de esta hoja de ruta fue realizado por el economista Pablo Wende en su columna en Río Negro Radio. El analista advirtió que detrás de los anuncios hay una negociación pragmática: se convalidan tasas altas para ganar confianza externa y se preservan privilegios gremiales para ganar paz interna.

El frente financiero: el regreso a los mercados voluntarios

El regreso de Argentina a los mercados voluntarios con un bono en dólares (BONAR 2029) tiene un objetivo que excede la recaudación de hoy. Si bien se espera convalidar una tasa cercana al 9%, el analista explicó que es el costo de pagar el «pasado de defaulteador serial«.

«Es el primer gateo del bebé. Si querés que corra, primero tiene que aprender a gatear», graficó Wende.

La estrategia es emitir un monto chico en el mercado local para empezar a bajar el Riesgo País (hoy en 1.630 puntos) con la mira puesta en el primer trimestre de 2026. El objetivo de fondo es perforar los 500 puntos para poder colocar deuda internacional a tasas más lógicas, del 7,5% u 8%.

El frente sindical: una caja de US$ 685 millones

El proyecto de modernización laboral que se presenta hoy contiene un guiño clave a la cúpula de la CGT que explica por qué no habrá un paro salvaje: la reforma no toca los aportes obligatorios («cuota solidaria»). Según el estudio «El poder sindical en Argentina: estructura, financiamiento y límites a la libertad del trabajador», elaborado Zentrix Consultora, los 10 principales gremios del país manejan una caja de 685 millones de dólares por año.

Estos fondos, que se descuentan automáticamente del salario (entre 1% y 4%), representan una caja estimada en US$ 685 millones anuales solo para los diez gremios principales.

Al mantener este flujo de dinero intacto, el Gobierno se asegura que la oposición sindical sea «para la tribuna» pero no obstaculice los cambios de fondo.

El frente político: retenciones por votos

Finalmente, la reciente baja de retenciones al agro se lee en clave legislativa. Aunque el impacto fiscal es mínimo (apenas 0,1% del PBI), el gesto político es la moneda de cambio para conseguir la aprobación del Presupuesto 2026.

«Es el argumento que necesitan los gobernadores de provincias productivas para instruir a sus diputados a que levanten la mano», se explicó en la entrevista. Sin presupuesto aprobado, el Gobierno no tendría la herramienta legal para tomar la deuda internacional que planea para el año próximo.

Impacto en el Valle: freno a la «industria del juicio»

La reforma laboral incluye puntos vitales para las economías regionales como la fruticultura, castigadas por la litigiosidad. Se busca terminar con las distorsiones judiciales (citando casos de incapacidades ficticias del 130%) mediante dos herramientas:

Fondo de Cese Laboral: Un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones sin desfinanciar a la PyME.

Salario Dinámico: Permitiría fijar techos salariales acordes a la realidad de cada zona geográfica, evitando que los convenios colectivos rígidos de Buenos Aires empujen a la informalidad en el interior.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio