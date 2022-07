Tigani: “No faltan dólares, pero hay demasiada gente que quiere comprar a $130”

El escenario económico nacional luce frágil como pocas veces en los últimos años. Con crisis financiera, corrida cambiaria, escasas respuestas desde la política y el Fondo Monetario como árbitro, el gobierno intenta encontrar la llave para desentrañar un verdadero nudo gordiano. A ello se refirió en dialogo con Pulso el Doctor en Economía Pablo Tigani.

PREGUNTA: ¿El problema en Argentina es en realidad político?

RESPUESTA: Es un escenario muy complejo. Y la relación hacia el seno de la coalición de gobierno es difícil. Da la sensación de que la Vice Presidente le pide al Presidente algo que el Presidente no tiene. Sencillamente porque tiene un perfil diferente. Este es un Presidente que apela a la moderación. Y la verdad no sé si el país hubiese soportado en este contexto otro tipo de liderazgo, del estilo de Cristina Fernández o de Mauricio Macri. Tal vez yo no lo hubiese elegido para el puesto. Pero cierto es que tuvo que soportar a todo el kirchnerismo y a La Cámpora pegándole al Ministro de Economía por dos años y medio.

P: ¿Siguen siendo válidas la herencia y la pandemia como atenuantes de esta crisis?

R: Pienso que hay que valorar de dónde venimos. Este gobierno asumió en medio de unos escases de recursos fenomenales, sin crédito ni reservas, con una caída del PBI per cápita de 11 puntos en cuatro años, mega endeudados, así y todo como país sacamos para adelante una pandemia. Hay quien argumenta que ya no se puede hablar de esto. En mi caso pienso que hace falta escribir ríos de tinta sobre esta situación, o la gente nunca va a comprender la historia. A eso hay que sumar el contexto internacional de hoy, que es terrible. A nivel político porque hubo una pandemia y hay una guerra. A nivel económico porque está por estallar la tasa de interés cero. EEUU va a subir la tasa de interés, y todo el mundo se va a encontrar endeudado. Detrás de Argentina hay una fila de países que puede llegar a tener problemas para pagar.

P: ¿Es un problema la escases de dólares?

R: En realidad no hay escases de dólares. Los dólares están. El problema es que hay mucha gente que pretende comprarlos a $130.

P: La liquidación de divisas de las cerealeras es récord en 2022 ¿Cómo se logra que sigan liquidando con brecha al 150%?

R: Lo más maravilloso es que si la liquidación de este año es récord, significa que con brecha cambiaria y todo, siguen ganando guita. De lo contrario no liquidarían. Hay que replantearse estas cosas, y el contexto mundial con la guerra habilita a tomar ciertas decisiones. Sería oportuno regresar a una Junta Nacional de Granos y a una Junta Nacional de Carne. Al país no le iba tan mal cuando existían estas instituciones, que fueron establecidas por los conservadores en la década del ‘30. Luego cuando la economía se financierizó, cambiaron las cosas y resultó ser que una medida conservadora como establecer la Junta Nacional de Granos, pasó a ser una política “de izquierda”.

Hay gente tan cegada por la avaricia, que no logra ver que las opciones de política económica que apoyan pueden terminar destruyendo el valor de los negocios y empresas que tienen en Argentina.

P: ¿Puede el gobierno sostener el dólar oficial con las herramientas que tiene hoy?

R: Lo que puede hacer el gobierno es administrar las reservas y acelerar el “crowling peg”. Eso no ayudaría con respecto a la tasa de inflación. Pero si suben la tasa de interés y recortan los subsidios, tal vez eso ayude. Pero no veo un escenario de políticas de shock en el gobierno de Alberto Fernández, mucho menos en un gobierno peronista.

P: ¿Hay chances de que esas políticas lleguen con el sector ultraliberal?

R: Si esa opción llegara al poder, creo que sería muy dañino para el país. Lo sorprendente es que reciban el apoyo de sectores ligados a la producción. Hay gente que está tan cegada por la avaricia, que no logra ver que las opciones de política económica que apoyan pueden terminar destruyendo el valor de los negocios y empresas que tienen en Argentina. Si alguien tiene una empresa acá y todo esto se va por el resumidero, esa empresa a la larga va a valer menos.

P: Julio ya trae un aumento de precios del 7% ¿Es sostenible el escenario con una inflación cercana al 100%?

R: No veo que el 7% se mantenga más allá de julio. Los mismos aumentos de precio que se han generado atentan contra el consumo, por lo tanto la caída de la demanda va a generar que exista una desaceleración en los precios. Hoy se desató el dólar, pero resulta que quienes formaron precio en base al dólar de $350 están vendiendo más caro que en EEUU. Hay indumentaria que sale más cara en Argentina que en EEUU, lo cuál no tiene relación alguna con el nivel de salario. Hay que tener en cuenta que la inflación en EEUU se multiplicó por 5. Era del 2% y este año va a ser del 10%. En Europa se multiplicó por 7. Si en Argentina este año diera 100%, significaría que se multiplicó por 2.

P: ¿Qué opina del perfil de vencimientos en pesos?

R: Se van a renovar los vencimientos en pesos. El gobierno anterior busco por todos los medios evitar un plan bonex. Y nuevamente en este contexto, si no se renuevan los bonos al momento del vencimiento, los tenedores se arriesgan a que se llegue a una renovación compulsiva. No le conviene a nadie. Si los bancos no renuevan, los pesos que reciben a quien se los van a dar en este escenario. ¿A quién se los prestarían? ¿A las Pymes? No te la van a poder devolver. ¿A qué tasa? Las empresas grandes no pagan la tasa de las Leliq.

PERFIL

Pablo Tigani es Doctor en Ciencias Políticas y Máster en Economía (Universidad de Belgrano).

Fue CEO y asesor financieron en multinacionales como JVC, Panasonic y Banelco, especializándose en procesos de re estructuración de deuda.

Fue Profesor de Análisis Económico en la Universidad Politécnica de Madrid y hoy ejerce como Profesor del MBA en la UADE.

Fundador y CEO de la Consultora Hacer.