Condenaron a un hombre a 20 años por abuso sexual infantil digital: «Manipulación, amenazas y extorsión»

La víctima, una adolescente, estuvo sometida durante más de tres años a través de Instagram y WhatsApp.

El Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón marcó un precedente significativo en la interpretación judicial de los delitos sexuales en la era digital. En una sentencia unánime, los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez condenaron a Orlando Tristán Novillo a 20 años de prisión, al considerar probado que cometió el delito de abuso sexual con acceso carnal, pese a la inexistencia de contacto físico directo entre el agresor y la víctima.

El caso, que se extendió por más de tres años, involucró a una adolescente que tenía 12 años al momento de iniciarse los hechos. El acusado, quien ya cumplía una condena en un penal bonaerense, utilizó dispositivos electrónicos para mantener a la menor bajo un férreo dominio psicológico.

El mecanismo de manipulación y cautiverio digital

De acuerdo con la investigación, Novillo empleó identidades falsas en plataformas como Instagram y WhatsApp, haciéndose pasar por un adolescente para ganar la confianza de la víctima desde enero de 2020. A partir de allí, desplegó un esquema de intimidación progresiva.

El fiscal de la causa, Claudio Oviedo, explicó en declaraciones públicas la dinámica del abuso: «El acusado fue quebrando la voluntad de la víctima a lo largo del tiempo, doblegándola con distintas y progresivas acciones. Así logró que siguiera sus instrucciones y cometiera los actos que él le pedía». Bajo amenazas de difundir material íntimo y utilizando videollamadas, el agresor obligó a la menor a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo.

Además del abuso sexual, el imputado fue encontrado responsable de producción y tenencia de imágenes de abuso infantil, promoción de la corrupción de menores, extorsión y defraudación mediante tarjetas de crédito. Según trascendió, el perjuicio económico ocasionado a la familia de la niña superó los 350.000 pesos, sumado a diversas transferencias realizadas a billeteras virtuales.

La intervención clave del ámbito escolar

El fin del calvario para la víctima llegó cuando, ante la situación insostenible, decidió confiar en una docente de su institución educativa. La intervención de la educadora resultó determinante para el desenlace del proceso judicial. «La docente no la juzgó, la orientó y junto a la familia pudieron hacer la denuncia», detalló el fiscal Oviedo.

El funcionario judicial subrayó la importancia de la actuación de las instituciones: «El mensaje es claro: las víctimas no están solas. Es fundamental que los adultos estén atentos y acompañen. Las instituciones educativas tienen protocolos y deben intervenir. Si la familia no actúa, los directivos están obligados a denunciar».

Evidencia irrefutable y trauma severo

Durante la etapa de instrucción, los peritos forenses hallaron en el teléfono celular del agresor al menos 719 archivos con contenido de abuso sexual infantil, lo que consolidó la acusación fiscal. Paralelamente, los informes psicológicos oficiales ratificaron que la adolescente presentaba síntomas de trauma severo, perturbaciones del sueño y una marcada baja autoestima como consecuencia directa del cautiverio psicológico al que fue sometida.

Este fallo no solo sancionó al agresor mediante una pena severa sino que marcó la postura del Poder Judicial respecto a la naturaleza del abuso sexual, validando que el acceso carnal puede configurarse mediante la coacción digital y la manipulación psicológica, sin requerir el contacto físico presencial.