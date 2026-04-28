Cada cuánto cambiar las sábanas en otoño: lo que recomiendan los especialistas para dormir mejor

El cambio de estación no solo modifica la ropa que usamos, también impacta en las rutinas del hogar. En otoño, con temperaturas más bajas y menos ventilación, muchas personas espacian el lavado de las sábanas. Sin embargo, especialistas advierten que mantener una frecuencia adecuada es fundamental para la salud y el descanso.

Cada cuánto recomiendan cambiar las sábanas

De acuerdo con recomendaciones de organismos como la American Academy of Dermatology y expertos en higiene del hogar, lo ideal es cambiar las sábanas una vez por semana, incluso en otoño.

En algunos casos, este tiempo debería acortarse:

Si transpirás durante la noche

Si dormís con mascotas

En personas con alergias o piel sensible

Si estás resfriado o enfermo

Por qué es importante no estirar los tiempos

Aunque a simple vista parezcan limpias, las sábanas acumulan sudor, células muertas, ácaros y bacterias. En otoño, la menor circulación de aire puede favorecer la permanencia de estos residuos.

Esto puede generar:

Alergias o congestión

Problemas en la piel

Malos olores

Sensación de descanso menos reparador

Tips para mantener la cama limpia por más tiempo

Además del cambio regular, hay hábitos que ayudan a mejorar la higiene:

Ventilar la habitación todos los días

Dejar la cama destapada unos minutos al levantarse

Lavar las sábanas con agua tibia o caliente

Secarlas completamente antes de usarlas

Un hábito simple que mejora el descanso

Cambiar las sábanas con la frecuencia adecuada no solo es una cuestión de limpieza, sino también de bienestar. Dormir en una cama fresca y limpia mejora la calidad del sueño y reduce el riesgo de molestias respiratorias o en la piel.

En otoño, aunque el clima invite a “estirar” algunas rutinas, este es un hábito que conviene mantener.