Cada cuánto cambiar las sábanas en otoño: lo que recomiendan los especialistas para dormir mejor
Con la llegada del frío cambian los hábitos en casa, pero la higiene de la cama sigue siendo clave: qué recomiendan los expertos para evitar bacterias y dormir mejor.
El cambio de estación no solo modifica la ropa que usamos, también impacta en las rutinas del hogar. En otoño, con temperaturas más bajas y menos ventilación, muchas personas espacian el lavado de las sábanas. Sin embargo, especialistas advierten que mantener una frecuencia adecuada es fundamental para la salud y el descanso.
Cada cuánto recomiendan cambiar las sábanas
De acuerdo con recomendaciones de organismos como la American Academy of Dermatology y expertos en higiene del hogar, lo ideal es cambiar las sábanas una vez por semana, incluso en otoño.
En algunos casos, este tiempo debería acortarse:
- Si transpirás durante la noche
- Si dormís con mascotas
- En personas con alergias o piel sensible
- Si estás resfriado o enfermo
Por qué es importante no estirar los tiempos
Aunque a simple vista parezcan limpias, las sábanas acumulan sudor, células muertas, ácaros y bacterias. En otoño, la menor circulación de aire puede favorecer la permanencia de estos residuos.
Esto puede generar:
- Alergias o congestión
- Problemas en la piel
- Malos olores
- Sensación de descanso menos reparador
Tips para mantener la cama limpia por más tiempo
Además del cambio regular, hay hábitos que ayudan a mejorar la higiene:
- Ventilar la habitación todos los días
- Dejar la cama destapada unos minutos al levantarse
- Lavar las sábanas con agua tibia o caliente
- Secarlas completamente antes de usarlas
Un hábito simple que mejora el descanso
Cambiar las sábanas con la frecuencia adecuada no solo es una cuestión de limpieza, sino también de bienestar. Dormir en una cama fresca y limpia mejora la calidad del sueño y reduce el riesgo de molestias respiratorias o en la piel.
En otoño, aunque el clima invite a “estirar” algunas rutinas, este es un hábito que conviene mantener.
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