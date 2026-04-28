El hábito nocturno que recomiendan eliminar para dormir mejor (y casi nadie lo hace)

Dormir bien no depende solo de la cantidad de horas, sino también de los hábitos previos. En ese sentido, especialistas en salud coinciden en señalar un comportamiento cada vez más común que impacta de lleno en el descanso: usar el celular en la cama antes de dormir.

Aunque muchos lo hacen para “relajarse”, mirar redes sociales o responder mensajes, este hábito puede interferir con los procesos naturales del sueño sin que la persona lo note.

Por qué el celular afecta el descanso

El principal problema está en la luz azul que emiten las pantallas. Según organismos como la Organización Mundial de la Salud, este tipo de luz puede alterar la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Cuando se reduce la melatonina, el cuerpo tarda más en “entender” que es momento de dormir. Como resultado, se generan dificultades para conciliar el sueño o un descanso más liviano e interrumpido.

Además, el contenido que se consume (noticias, redes, videos) mantiene al cerebro en estado de alerta, lo que también dificulta la desconexión.

El hábito que conviene evitar (y cómo reemplazarlo)

La recomendación más repetida por especialistas es clara: evitar pantallas al menos 30 a 60 minutos antes de dormir.

En su lugar, se pueden incorporar alternativas que ayudan a relajar el cuerpo y la mente:

Leer un libro en papel

Escuchar música tranquila

Practicar respiración consciente

Bajar la intensidad de las luces del ambiente

Señales de que este hábito está afectando tu sueño

Si te cuesta dormir o te levantás cansado, puede estar relacionado con el uso del celular en la noche. Algunas señales frecuentes son:

Dificultad para conciliar el sueño

Despertares nocturnos

Sensación de cansancio al día siguiente

Necesidad de dormir más horas sin lograr descanso

Un cambio simple que mejora la calidad de vida

Eliminar este hábito no implica grandes esfuerzos, pero sí puede generar un impacto significativo. Dormir mejor mejora la concentración, el estado de ánimo y la salud en general.

En un mundo hiperconectado, aprender a desconectarse antes de dormir puede ser la clave para recuperar un descanso realmente reparador.