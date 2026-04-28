El error al tender la ropa en invierno que provoca mal olor (y cómo evitarlo)

En invierno, tender la ropa parece una tarea simple, pero es ahí donde muchas veces se comete un error clave: colgarla en espacios cerrados y sin ventilación. Este hábito, muy frecuente en días fríos o lluviosos, es el principal responsable de ese olor desagradable que aparece incluso después de haber lavado la ropa.

El error que genera mal olor

El problema no está en el lavado, sino en el secado. Cuando la ropa húmeda queda en ambientes cerrados, sin circulación de aire, tarda demasiado en secarse. Ese exceso de humedad crea el escenario ideal para la proliferación de bacterias y hongos.

El resultado: prendas con olor a “encierro” o humedad, incluso si se usó buen detergente o suavizante.

Por qué pasa más en invierno

Las bajas temperaturas y la falta de ventilación hacen que el secado sea más lento. Además, muchas personas optan por tender la ropa dentro de casa, cerca de estufas o en habitaciones cerradas, lo que agrava el problema si no hay circulación de aire.

Cómo evitar que la ropa huela mal

Para lograr un buen secado y evitar malos olores, especialistas en limpieza recomiendan:

Ventilar el ambiente , aunque haga frío

, aunque haga frío No amontonar la ropa: dejar espacio entre prendas

Tender en lugares con corriente de aire o luz natural

Evitar doblar o guardar ropa que aún esté húmeda

Si es posible, usar deshumidificadores o ventiladores

Un detalle que cambia todo

A veces no se trata de lavar mejor, sino de secar correctamente. Un buen secado es clave para que la ropa conserve un aroma fresco y no se contamine con humedad.

En invierno, prestar atención a este paso puede marcar la diferencia entre ropa limpia… y ropa que necesita volver al lavarropas.