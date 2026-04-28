Presuntas coimas en Discapacidad: Diego Spagnuolo vuelve a Comodoro Py por el desvío de $75.000 millones

El exabogado de Javier Milei y exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, abre este martes una maratón de indagatorias que se extenderá hasta mayo. Ya procesado por cohecho y fraude, Spagnuolo debe explicar ante el juez Ariel Lijo cómo funcionaba la maquinaria que desvió más de $75.000 millones del presupuesto para personas con discapacidad hacia un selecto grupo de empresas.

La Justicia busca cerrar el cerco sobre el primer gran caso de corrupción de la gestión actual. Se investiga el direccionamiento sistemático de fondos del programa Incluir Salud, donde se compraban audífonos, sillas de ruedas e insumos de alta complejidad bajo un esquema de competencia simulada y retornos ilegales.

Hackeo al sistema: así funcionaba la estafa informática

La investigación del fiscal Franco Picardi detectó que el robo no fue un error administrativo, sino una maniobra técnica de ingeniería digital:

Licitaciones «especiales»: se habría manipulado el sistema informático para que solo un grupo reducido de firmas pudiera visualizar y ganar las compulsas de precios.

se habría manipulado el sistema informático para que solo un grupo reducido de firmas pudiera visualizar y ganar las compulsas de precios. El monopolio del 93%: dos empresas, Profarma S.A. y Génesis S.A. , se quedaron con casi la totalidad de los contratos de medicamentos de alto costo entre 2024 y 2025.

dos empresas, , se quedaron con casi la totalidad de los contratos de medicamentos de alto costo entre 2024 y 2025. Facturación astronómica: solo estas dos firmas habrían recibido más de $30.300 millones en procesos licitatorios donde no hubo competencia real.

Audífonos y sillas de ruedas: el botín de la «banda»

El impacto social de la maniobra es devastador. El dinero que hoy falta en las arcas del Estado debía garantizar insumos críticos para pacientes en situación de vulnerabilidad extrema:

Insumos de baja incidencia: Amputaciones, audífonos e implantes auditivos. Movilidad y Neurología: Sillas de ruedas, andadores y tratamientos neurológicos. Cardiología y Traumatología: Insumos quirúrgicos y prótesis de alta complejidad.

En el rubro de audífonos e implantes, las firmas New Farma S.A. y Floresta S.A. concentraron más de $9.500 millones, repartiéndose el mercado mediante acuerdos previos para fijar precios.

Para el juez Lijo, Spagnuolo fue la pieza esencial para generar las «condiciones estructurales» del fraude. Su segundo, Daniel María Garbellini, era quien instrumentaba la selección de proveedores desde el programa Incluir Salud.

La pata privada del esquema era Miguel Ángel Calvete, señalado como el lobista encargado de gestionar los pagos y los «retornos» entre las droguerías y los funcionarios de ANDIS. Ante el riesgo de que los imputados se desprendan de sus activos, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las 35 personas involucradas.