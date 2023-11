Tras el balotaje: esto cotizará el dólar oficial en 2024, el pronóstico banco por banco

A días del balotaje del 19 de noviembre y en medio de los anuncios de Sergio Massa sobre el regreso de las micro devaluaciones diarias, cerca de 40 instituciones financieras arrojaron su pronóstico sobre el precio del dólar oficial. Se trata de proyecciones que apuntan hasta diciembre de 2024.

Es de destacar, que el precio del dólar oficial se encuentra «congelado» en $350,1 desde las PASO de agosto. Por su parte, las divisas en los mercados libres se ubican en torno a los $900, pero con una cierta tendencia a la baja.

Este martes se conocieron proyecciones de economistas nacionales y extranjeros de bancos y consultoras para el tipo de cambio, inflación y actividad en Argentina en los próximos meses. Se trata de un relevamiento mundial llevado a cabo por FocusEconomics.

La situación de Argentina es muy compleja desde diversos aspectos, y en consecuencia, sostienen su tendencia al alza para la cotización del dólar y de los precios de la economía.

«La economía seguirá contrayéndose el próximo año, a medida que los consumidores sufran los efectos prolongados de la hiperinflación y el debilitamiento del peso en su poder adquisitivo. Dicho esto, la recuperación de las exportaciones debería amortiguar la desaceleración«, destacan los expertos en el informe de FocusEconomics.

Dólar en 2024: qué precio en común acordaron las principales consultoras

En base a un escenario alcista para las distintas variables, se espera que el dólar mayorista, hoy en $350,1, afronte una fuerte devaluación. Asimismo, se espera que se acomode a las referencias en el mercado libre y al ritmo inflacionario.

De esta manera, los panelistas de FocusEconomics consensuan que el peso finalizará 2024 en $1.351 por dólar mayorista, unos $135 más respecto a las proyecciones realizadas en el informe anterior de octubre.

«Se espera que el peso se debilite aún más el próximo año en medio de una financiación monetaria sostenida del déficit fiscal«, afirman los economistas encuestados .

Si se toma el precio actual de $350,1, desde ahora hasta fines del año próximo el dólar oficial mayorista podría escalar 286%. Por su parte, la inflación prevista para todo 2024 de 189,7%.

Banco por banco, cuál es el precio esperado del dólar en 2024

Los pronósticos de precios más altos para el precio del dólar para fines de diciembre del 2024, están lideradas por las consultoras nacionales OJF & Asociados de Orlando Ferreres ($2.885), Equilibra ($1.968) y Quantum de Daniel Marx ($1.929).

Vale precisar que estas proyecciones no contemplan que se realizan para Argentina, con todo el largo plazo que significan en un entorno tan cambiante e incierto. Y aun sin saber todavía quién será el próximo Presidente de la Nación y su plan económico.

«El horizonte esperado involucra una corrección del tipo de cambio que va siguiendo a la inflación, pero también una corrección en el marco de la implementación de un programa de estabilización que conlleva la corrección de desequilibrio en precios relativos, incluyendo el tipo de cambio», resumió Fernando Baer, economista de la consultora Quantum.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go, agrega: «Todavía, al no saber quién va a estar gobernando el año que viene, fijar un precio de dólar para diciembre 2024 es una lotería. Sobre todo porque no se sabe qué programa económico se establecerá y todo es muy incierto. Por lo que vemos que hay una elevada incertidumbre y que el tipo de cambio, probablemente, sea mucho más elevado que el actual».

OJF & ASOCIADOS: $2.885

EQUILIBRA: $1.968

QUANTUM FINANZAS: $1.929

ALPHACAST: $1.903

BANCO SUPERVIELLE: $1.806

HSBC: $1.700

ECO GO: $1.665

ECONOMÉTRICA S.A.: $1.600

ITAÚ UNIBANCO: $1.550

EMPIRIA CONSULTORES: $1.543

ECONVIEWS: $1.508

AURUM VALORES: $1.500

BBVA ARGENTINA: $1.493

MAP: $1.446

BANCO DE GALICIA: $1.429

CREDICORP CAPITAL: $1.403

LCG: $1.374

BANCTRUST & CO.: $1.366

EIU: $1.355

FMYA: $1.332

ECOLATINA: $1.318

VDC CONSULTORA: $1.308

FITCH RATINGS: $1.288

ECONOSIGNAL: $1.250

ABECEB: $1.248

C&T ASESORES: $1.221

FITCH SOLUTIONS: $1.200

BARCLAYS CAPITAL: $1.120

OXFORD ECONOMICS: $1.103

CITIGROUP GLOBAL MKTS: $1.050

S&P GLOBAL RATINGS: $950,0

TORINO CAPITAL: $946,3

CAPITAL ECONOMICS: $900,0

EMFI: $899,3

UBS: $830,0

STANDARD CHARTERED: $745,0

MAPFRE ECONOMICS: $638,1

PEZCO ECONOMICS: $567,3

PRECIO CONSENSUADO: $ 1.351

Con información de IProfesional