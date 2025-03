Un día clave en Washington para la suerte del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario

Con el trámite legislativo abrochado y confirmado el aval para el Decreto 179/25 que autoriza al Poder Ejecutivo a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), comienzan a correr los plazos para la firma definitiva del nuevo acuerdo, y hoy será un día clave al respecto.

En una reunión que no figuraba hasta ayer en la agenda oficial del organismo, al mediodía del martes (hora argentina) el staff técnico del Fondo mantendrá un encuentro informal con el Board, donde expondrán los detalles del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que se firmará en breve con Argentina.

Los encargados de presentar el borrador de las negociaciones ante la mesa de los principales países socios del FMI, serían la directora ejecutiva, Kristalina Georgieva, y el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu. Se trata de un diálogo esencial en el que pueden quedar sellados los detalles definitivos del acuerdo.

Cumplido ese paso, el escrito se trasladará al Departamento del Hemisferio Occidental, para su redacción formal. Por último el staff técnico elevará formalmente el texto del acuerdo con Argentina al Board, para su aprobación final. Se estima que ese trámite podría concretarse en la semana del 21 al 26 de abril, durante la Asamblea de Primavera del FMI, cuando el directorio vuelve a reunirse oficialmente.

Lo que puede definir hoy el Board del Fondo

Pese a los reiterados anuncios que ha realizado el gobierno sobre el avance del acuerdo y al apoyo político que la gestión Milei logró en el Congreso de la Nación, se desconocen hasta el momento los detalles reales del nuevo acuerdo a diez años que está por firmar Argentina con el FMI.

Discusión. Los detalles más finos del acuerdo se comienzan a definir hoy al mediodía en el directorio del FMI.

En este sentido, se estima que en el día de hoy el Board del organismo pondrá los ojos en dos elementos esenciales.

El primero es el monto del primer desembolso incluido en el acuerdo.

El segundo son las bandas de flotación para el tipo de cambio oficial que el FMI exigirá a la Argentina como condición para la rúbrica.

Un cable de la agencia Bloomberg que circuló a última hora del viernes, en la previa al cierre de los mercados y del fin de semana largo en Argentina, señalaba que el monto bruto total del nuevo acuerdo sería de u$s 20.000 millones. Se trata de un dato fundamental.

El monto del desembolso inicial es una de las grandes incógnitas en relación al acuerdo. Se trata de un dato clave para conocer el grado de fortaleza que puedan tener las reservas del BCRA.

Sucede que, tal como expresa el texto del Decreto 179725, una parte de ese total se utilizará los vencimientos ya vigentes con el propio Fondo Monetario, y otra parte se utilizará para rescatar la Letra Intransferible del Tesoro en poder del Banco Central, es decir para capitalizar las reservas de la entidad monetaria.

Los vencimientos que Argentina ya tiene comprometidos con el FMI ascienden a u$s 12.700 millones hasta 2027 y a $14.100 millones si el horizonte se extiende hasta 2029. Si dichas sumas se restan a un potencial acuerdo de u$s 20.000 millones brutos, el remanente no sería superior a los u$s 8.000 millones, tal y como señalaban las primeras versiones extra oficiales.

No obstante, hay quienes aún afirman que podría existir un desembolso inicial extraordinario que permita dar un golpe de efecto a las expectativas que sirva para diluir la tensión cambiaria que atraviesa el mercado desde hace al menos dos semanas. En efecto, en las últimas seis ruedas, el Banco Central debió resignar reservas por más de u$s 1.200 millones en sus intervenciones a fin de evitar que se dispare la cotización en los segmentos financieros.

El lugar en que se ubiquen las nuevas bandas de flotación para el dólar oficial será uno de los temas de discusión entre el staff y el directorio. En definitiva, el tenor de la devaluación ocupará parte de la reunión del Board hoy al mediodía.

Este es otro de los puntos álgidos en la reunión de hoy entre el staff técnico y los países representados en el Board. En el ala dura del organismo, en cabeza de países como Alemania y Japón, no están dispuestos a rubricar un desembolso de libre disponibilidad que sirva para financiar artificialmente el atraso del tipo de cambio en un año electoral.

Respecto a las bandas de flotación para el tipo de cambio, los funcionarios argentinos siguen esforzándose por negar una devaluación. Lo cierto es que las versiones que llegan desde Washington señalan que el organismo exigirá un cambio de política monetaria como condición ineludible para la firma del acuerdo, y que además del final de las intervenciones el Fondo exigirá que el dólar pueda «flotar».

Los trascendidos señalan que el FMI solicita que el tipo de cambio oficial pueda oscilar «libre» entre $1.400 y $1.700, y que el gobierno habría logrado torcer la muñeca del organismo para que las bandas se ubiquen entre $1.300 y $1.600. En definitiva, el tenor de la devaluación también será tema de discusión en la reunión del Board hoy al mediodía.