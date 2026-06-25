Una cadena internacional proyecta el primer hotel de lujo en el Este de Bariloche

Render del proyecto Wyndham Hotels & Resort que se ubicará en el barrio Solares de Bariloche. Foto: Gentileza

La corporación internacional Wyndham Hotels & Resort, que administra más de 20 marcas hoteleras con diversos conceptos y que cuenta con presencia en Argentina, prevé construir el primer hotel de lujo ubicado en la zona Este de Bariloche, en el interior de un barrio privado, con imponentes vistas a las montañas.

Bariloche se posiciona como una cartera de interés para el desarrollo hotelero con al menos media docena de emprendimientos en construcción o con habilitación para comenzar a edificar, entre los que se encuentran inversores locales y cadenas de renombre en el sector.

El hotel de alta gama -que se impulsa a través de un franquiciador- estará emplazado en el barrio Solares de Bariloche, con acceso por la calle Quemquemtreu, a unos 10 kilómetros del aeropuerto internacional y a 6 del Centro Cívico.

El barrio Solares de Bariloche está en pleno desarrollo, allí se emplazará el futuro hotel de la cadena Wyndham. Foto: Chino Leiva

Será el primer complejo hotelero de grandes dimensiones y de categoría que se instalará en la zona Este hacia donde se proyecta el crecimiento de Bariloche y que cuenta con varios desarrollos habitacionales en marcha.

La cadena hotelera anunció en Buenos Aires que el Wyndham Bariloche Solares se inaugurará a fines de 2028, con un concepto premium, en un predio de dos hectáreas, con 3.400 metros cuadrados cubiertos y cuatro niveles, con una capacidad para unos 205 pasajeros.

Tendrá también residencias exclusivas y un área de amenities de 500 metros cuadrados, con piscina climatizada, solarium, gimnasio, sector wellnes- spa y cocheras privadas.

Render del proyecto Wyndham Hotels & Resort que se ubicará en el barrio Solares de Bariloche. Foto: Gentileza

El proyecto hotelero fue presentado en la Municipalidad en mayo de 2024 a nombre de la sociedad anónima Solares Developments, según confirmó a Diario RÍO NEGRO el subsecretario de Obras Particulares, Juan Rodríguez.

Los planos iniciales presentados por el desarrollador constan de un complejo de dos bloques con tres pisos y una planta baja para estacionamientos y otras áreas recreativas. En principio se proyectaban departamentos de distintas dimensiones debido a una modalidad inicial propuesta como apart hotel.

Rodríguez explicó que desde el 2019 con los cambios de normativas, el privado “registra” su proyecto y es responsable -junto al profesional matriculado a cargo- de cumplir con las exigencias previstas, que en este caso se rigen por una ordenanza específica que otorgó parámetros urbanísticos al desarrollo Solares de Bariloche.

El Municipio ya le otorgó la licencia para construir y empezó el movimiento de suelo, pero el emprendimiento puede ajustar su proyecto inicial en una segunda etapa administrativa mediante la cual se otorga el “conforme de obra”, donde se podría tener el ajuste final de las características del hotel que en principio se proyectaba como un apart.

En la presentación de Buenos Aires, la cadena hotelera anunció además que tiene otro hotel en construcción en la ciudad, con 40 habitaciones, bajo la denominación Dazzler by Wyndham Bariloche Centro, que se ubica sobre la avenida Bustillo, con proyección de apertura en diciembre de este año.

La cadena internacional tiene una modalidad de franquicias y opera con 20 marcas de hoteles, divididos por categorías. Los dos de Bariloche se ubican en el rango de servicios premiun, aunque los más populares en todo el país se referencian como Howard Johnson, que se agrupan en la categoría de más económicos y estadías más prolongadas.

Inversiones en turismo

En Bariloche hay otros proyectos hoteleros en marcha o por comenzar. Uno de ellos es el Tru by Hilton, que se construye en pleno centro de la ciudad, sobre la calle Moreno, a 300 metros del Centro Cívico, con 130 habitaciones de categoría media. Será el segundo hotel de la cadena de origen norteamericano.

También se anunció el desembarco de la cadena hotelera Amérian en sociedad con la familia Secco, propietaria de chocolates Del Turista, que prevé en el centro un hotel de cuatro estrellas con 140 habitaciones tipo apart.

En el centro también, el empresario hotelero barilochense, Hugo De Barba, propietario de cuatro establecimientos en la ciudad, entre ellos el emblemático Inacayal, proyecta un hotel para 160 pasajeros sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, frente al playón de estacionamiento lindero al puerto San Carlos.

Recientemente, el hotel Nevada, de la familia barilochense Gressani, ubicado en pleno centro de la ciudad y con 70 años de trayectoria, se renovó a nuevo con una categoría de tres estrellas pero con un servicio superior.

En la zona Oeste se edifica el proyecto Cauma, un hotel cinco estrellas en una superficie de 6.600 metros cuadrados junto al lago Moreno, a la altura del kilómetro 19,500 y a corta distancia, en el kilómetro 22 está autorizado otro desarrollo hotelero de grandes dimensiones que comenzó su trámite municipal en el 2008.

También pronto comenzará una renovación importante el mítico hotel Tunquelén, que se encuentra en el kilómetro 24,500 de la avenida Bustillo con costa del lago Nahuel Huapi y está en un avanzado estado de obra el complejo de la cadena española Meliá con su línea de hoteles ZEL (en alianza con el extenista Rafael Nadal), en la costa del lago Gutiérrez.