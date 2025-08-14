Rafael Nadal invertirá en un hotel en Bariloche: qué otras cadenas apuestan por la ciudad

El referente del tenis Rafael Nadal junto a la cadena hotelera española Meliá invertirán en nuevos hoteles en el país y uno de ellos estará en Bariloche. Gentileza

El extenista Rafael Nadal, en alianza con la cadena hotelera española Meliá, desembarcará en Bariloche con la inversión de uno de los siete hoteles que se anunciaron en el país, con un desembolso de 200 millones de dólares.

El anuncio lo hizo el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, que confirmó que el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, apuesta por el país junto a la estrella del tenis, con la línea de hoteles ZEL.

El nuevo hotel en Bariloche se prevé para 2027, según trascendió, sin embargo en el municipio de Bariloche todavía no se registra un proyecto formal a nombre de la cadena hotelera y se desconoce en qué lugar será emplazado el edificio, según fuentes municipales.

El primer hotel de la mano de Nadal en Argentina será construido en 2026 en El Calafate, y además se suman como destinos de las inversiones Iguazú, Mendoza, Posadas, Salta y Ushuaia.

La cadena ZEL, que forma la sociedad Nadal y Meliá, inauguró su primer hotel en marzo de este año en Punta Cana, el destino turístico por excelencia de República Dominicana, en el caribe, con un resorte all inclusive con 190 suites. Nadal también tiene dos hoteles en Mallorca y la Costa Brava, en España.

Las otras cadenas que invierten en Bariloche

Bariloche es destino de grandes inversiones hoteleras que se anunciaron en los últimos años, algunas con mayor grado de avance y otras más relegadas, pero todas apuestan al destino por su crecimiento turístico.

La cadena Hilton, que en 2019 inauguró su primer hotel modelo Hampton en Bariloche, con 105 habitaciones y categoría tres estrellas, en la calle Libertad y San Martín, inició el movimiento de suelo en el terreno de Moreno, entre Quaglia y Villegas, donde edificará un nuevo hotel Tru junto a la desarrolladora Argenway.

El hotel tendrá una inversión de 18 millones de dólares, según indicaron a este diario, con la proyección de construir 130 habitaciones, de una categoría media, que tras el anuncio en diciembre de 2023 obtuvo de inmediato 57 inversores.

Hilton Tru ya cercó el terreno y nivele el suelo para comenzar a edificar el nuevo hotel en la calle Moreno. Foto: Chino Leiva

El modelo de construcción de estos hoteles Hilton son a través de inversores a través de un fideicomiso de construcción y operación hotelera.

Recientemente la empresa anunció que del predio que adquirió para la edificación, donde durante muchos años funcionó el Correo Argentino, se rescató un mural en bronce del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró que será emplazado dentro de un pórtico de blindex en un nuevo espacio público y en una plazoleta interna instalarán un busto en homenaje a un referente de los orígenes de la ciudad: Juan Javier Meyer.

Anuncios de inversiones hoteleras

La cadena hotelera Amérian también anunció en septiembre del año pasado su expansión con un hotel en Bariloche en sociedad con la familia Secco, propietaria de chocolates Del Turista. Se prevé un hotel de cuatro estrellas con 140 habitaciones tipo apart, cada uno con una superficie de 40 m2, que formará parte del complejo comercial ubicado en la calle Mitre, entre Villegas y Rolando, donde se encuentra la chocolatería y el gimnasio de la cadena SportClub.

Recientemente también el grupo Glokal Goup anunció un nuevo desarrollo hotelero en el cerro Catedral con una inversión de 12 millones de dólares y otra apuesta en remodelación del refugio Knapp por 2 millones de dólares anuales.

Dos renovaciones integrales de clásicos de Bariloche

La cadena Marriott en 2020 se quedó con los dos hoteles Panamericanos del país, uno de ellos ubicado en la calle San Martín de Bariloche, y el año pasado terminó de completar su inversión con una remodelación integral y su nueva denominación: Sheraton. El hotel tiene 61 habitaciones que fueron reconvertidas y sumó ahora su nuevo restaurante con vista a la calle.

En el cerro Catedral además el año pasado se concretó una inversión de 36 millones de dólares del empresario Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, y un grupo inversor español, que remodelaron a nuevo el emblemático Catedral Ski Hotel de la base de la montaña. Allí también acompañó el secretario de Turismo, Daniel Scioli, que en mayo del 2024 visitó el complejo y destacó la propuesta.

Además de las grandes cadenas, hay otras inversiones de remodelaciones en hoteles y nuevas edificaciones, algunas con polémica a cuestas como el proyecto Cauma.