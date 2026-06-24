Proyectan un nivel de gasto en invierno en Bariloche de 279.000 millones de pesos

Una proyección de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche estima que el nivel de gasto turístico directo en la temporada de invierno oscilará los 279.000 millones de pesos, lo que significa un 1% más que el mismo período del año pasado.

La estimación forma parte del nuevo informe de coytuntura y competitividad hotelera que difunde cada mes la entidad, luego de transitar el mes de mayo con menor movimiento turístico de los últimos años.

A las puertas de la temporada invernal, el informe habla de una actividad turística “estable” porque prevé una leve disminución del 1,5% en la cantidad total de pasajeros respecto del invierno de 2025 y un incremento del 1,4% en los pernoctes.

Para la asociación, las proyecciones de invierno permiten anticipar una estabilización de la actividad turística luego de un período de marcada baja estacional.

“La evolución de la temporada dependerá, además, del desempeño de la conectividad aérea, las condiciones económicas del mercado nacional, el movimiento del turismo internacional y las condiciones climáticas y de nieve”, indicaron desde la entidad.

En cifras proyectadas se mencionan volúmenes importantes, no solo con la proyección de gasto directo en distintas actividades y rubros de la ciudad por 279.000 millones de pesos entre los meses de julio y septiembre, sino también con 2,3 millones de pernoctes y 473.000 pasajeros totales en los 90 días de temporada alta, donde se concentran los vuelos directos desde Brasil y mayores frecuencias en las líneas de cabotaje.

La entidad hotelera que conduce Martín Lago analizó que se esperan “estadías algo más prolongadas, lo que permitiría sostener la actividad de la cadena de valor turística y compensar parcialmente la menor cantidad de arribos”.

Los datos de mayo, el peor mes de la baja temporada

Respecto de los datos concretos de mayo, que fue el último mes cuantificado por el informe empresarial, ese mes tuvo el nivel de gasto por día y por pasajero más alto de lo que va del 2026, con 160.585 pesos en el gasto diario y 537.960 pesos por estadía.

Sin embargo si se compara con el año anterior, el gasto turístico total disminuyó un 15,3%.

En el interanual, se detectó una caída del 11,9% en la cantidad de pasajeros, con un impacto más alto del flujo aéreo que tuvo una retracción de 24,3%, mientras que el transporte terrestre de larga distancia presentó una baja del 8,3%. En sentido contrario, los arribos en automóvil particular aumentaron un 3%.







