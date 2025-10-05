Una marca muy reconocida en el mundo del hogar llega a la Argentina: abrirá su primera sede oficial

Tramontina, el gigante de los utensilios de cocina, muebles y herramientas, abrirá su primera oficina comercial en Buenos Aires, marcando un hito tras más de cinco décadas de presencia en Argentina a través de distribuidores.

La nueva sede, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, no funcionará como punto de venta al público: su propósito será fortalecer el vínculo directo con clientes y socios comerciales, además de servir como puente entre las nueve fábricas que la compañía posee en el mundo —ocho en Brasil y una en India—, informó iProfesional.

La oficina contará con un showroom exclusivo donde se exhibirá una selección del vasto catálogo de más de 22.000 artículos que Tramontina comercializa en 120 países. El objetivo, explicaron desde la firma, es ofrecer una experiencia más cercana a distribuidores y socios estratégicos, y al mismo tiempo mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas del mercado local.

Entre los rubros con mayor proyección en Argentina destacan los productos asociados al asado —uno de los segmentos más fuertes de la marca—, así como los accesorios de mate, ollas, vajillas y artículos para el hogar.

Más que cuchillos: el universo Tramontina

Aunque en el imaginario popular Tramontina está asociada principalmente a sus cuchillos y utensilios de cocina, la empresa ofrece una diversidad de líneas que abarcan casi todos los ámbitos del hogar y el trabajo.

El grupo, fundado en 1911 como un pequeño taller de herrería en Brasil, emplea hoy a más de 10.000 personas y exporta a más de 120 países. Su catálogo incluye:

Ollas y utensilios de cocina.

Muebles de madera y plástico.

Electrodomésticos.

Artículos para asado y parrilla.

Herramientas para jardinería, agricultura e industria.

Iluminación y artículos de limpieza.

Productos de belleza y organización.

Accesorios para vehículos.

Artículos de mesa y decoración.

Línea infantil y hogar inteligente.

Una apuesta que va a contramano del contexto.

Con su desembarco formal, la marca busca consolidar su presencia, ampliar su portafolio en el mercado local y reafirmar su compromiso con los consumidores argentinos.