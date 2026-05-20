Del upstream al «Super RIGI»: Daniel González detalló el plan oficial para acelerar inversiones en Vaca Muerta y nuevas industrias

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, fue el encargado de abrir el panel "Energía que exporta Futuro: visión país". (Foto: Florencia Salto)

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, fue uno de los protagonistas centrales de las 13° Jornadas de Energía de Diario RÍO NEGRO. El funcionario trazó una cruda radiografía del sector y ratificó que el objetivo prioritario de la administración de Javier Milei es desarmar la intervención estatal. «El objetivo es normalizar esta maraña de cosas a la que estábamos acostumbrados. Queremos dar espacio, que el sector privado fluya y el Estado se corra del medio; el privado es más eficiente porque es su plata la que está en juego», afirmó ante el auditorio repleto en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de Neuquén.

González fue el encargado de abrir el panel «Energía que exporta futuro: visión país». Allí destacó el ecosistema de empresas que operan en el sector energético, y en especial en Vaca Muerta, y aseguró que el éxito de las leyes de desregulación ya se empieza a palpar en la actividad. En ese sentido, puntualizó los tres ejes de la agenda oficial para consolidar la transición energética, el manejo del GNL y los nuevos marcos normativos de inversión.

El nuevo esquema de subastas de GNL y subsidios

Uno de los puntos más técnicos de la presentación estuvo enfocado en el abastecimiento invernal y el rol de la estatal Enarsa. González explicó que, si bien la compañía sigue comprando los buques de GNL, el Gobierno logró abrir con éxito las licitaciones al sector privado (industrias y generadoras) para que el mercado convalide los precios reales.

Daniel González en la 13 Jornada de Energía de Diario RÍO NEGRO. (Foto: Florencia Salto)

El secretario defendió la transparencia de precios al señalar que «los consumidores residenciales e industriales y generadores tienen que entender el costo real de la energía para tomar mejores decisiones». Respecto a las tarifas, destacó el sistema de subsidios energéticos focalizados.

El criterio general es que el Estado cubra el 50% del costo de la energía, aunque para el empalme durante 2026 la autoridad de aplicación se reservará un 25% adicional para mitigar el impacto en los sectores de menores recursos.

En paralelo, González calificó como una «aberración» la ampliación de la Zona Fría que rige actualmente y confirmó que el objetivo es volver al esquema original: «Hoy el fondo es deficitario porque hay menos de aportantes. Se irán ajustando las alícuotas para que el fondo sea plano y el beneficio se concentre donde realmente hace la diferencia».

Del upstream al «Super RIGI»: la apuesta por nuevas industrias

El funcionario calificó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una historia de éxito absoluto, confirmando que ya existen 17 proyectos aprobados y hay más bajo revisión. Contó que, luego de una visita a la región junto al ministro de Economía, Luis Caputo, se decidió ampliar el beneficio al upstream para acelerar los desarrollos en áreas donde la rentabilidad pre-RIGI era menor.

Sin embargo, el anuncio más fuerte de la jornada estuvo vinculado al desarrollo de un nuevo marco normativo complementario:

El «Super RIGI» en marcha: El Gobierno trabaja en la redacción de un régimen potente orientado exclusivamente a la industrialización de recursos naturales y el nacimiento de sectores que hoy no existen en el país, como los minerales críticos o el hidrógeno verde .



El Gobierno trabaja en la redacción de un régimen potente orientado exclusivamente a la industrialización de recursos naturales y el nacimiento de sectores que hoy no existen en el país, como los minerales críticos o el . Exclusiones clave: González aclaró de forma taxativa que este nuevo esquema no aplicará para las actividades tradicionales de gas, petróleo ni minería convencional.



González aclaró de forma taxativa que este nuevo esquema no aplicará para las actividades tradicionales de gas, petróleo ni minería convencional. Beneficios superiores: El proyecto tendrá un umbral mínimo de inversión con plazos más largos y ventajas más agresivas que el RIGI original, incluyendo la eliminación total de aranceles de importación para mediano y largo plazo.



El proyecto tendrá un umbral mínimo de inversión con plazos más largos y ventajas más agresivas que el RIGI original, incluyendo la eliminación total de aranceles de importación para mediano y largo plazo. Adhesión obligatoria: Como condición ineludible, las provincias y municipios donde se radiquen los proyectos deberán estar completamente adheridos. «Es un esfuerzo compartido; no tiene sentido que Nación resigne recursos si la provincia o el municipio aplican tasas extorsivas», sentenció.

Repasá la agenda de las 13° Jornada de Diario RÍO NEGRO este 20 de mayo

El evento puede seguirse por los canales de stream en vivo, a través del siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=P0p6hovmyZ8

El mismo es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.