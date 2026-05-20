Caminos y Sabores abrió la convocatoria para Experiencias del Sabor y la Copa Alfajor Argentino

Para los emprendedores, participar en Caminos y Sabores edición BNA representa mucho más que mostrar sus productos: permite ganar visibilidad, abrir mercados y construir un vínculo directo con consumidores de otros lugares del país. Con ese espíritu, comenzó la inscripción para Experiencias del Sabor y la Copa Alfajor Argentino, dos concursos que distinguen calidad, identidad y creatividad y se consolidaron como plataformas de crecimiento para los emprendedores.



Ambas iniciativas reconocen la innovación, el trabajo y el valor agregado detrás de productos que representan a la gastronomía argentina y proponen una oportunidad concreta de posicionamiento y desarrollo para las marcas. Además del reconocimiento, ambos certámenes funcionan como una herramienta de posicionamiento para productores de todo el país. Los ganadores reciben apoyo en comunicación, presencia en contenidos digitales y promoción antes, durante y después de la feria.

Productos con identidad y nuevas tendencias



Con siete categorías —gin argentino, miel de abeja, dulce de leche familiar, queso de vaca de pasta semidura, salame picado grueso, yerba mate con palo y aceite de oliva extra virgen—, Experiencias del Sabor reconoce alimentos y bebidas elaborados con identidad territorial, procesos cuidados y propuestas que combinan tradición, calidad e innovación. Como premio, más allá de entregar “La llave del éxito”, como símbolo del stand para volver a la siguiente edición de la feria, ofrece comunicación a lo largo del año, en los canales de Caminos y Sabores, redes, web y notas periodísticas.



Por otra parte, la Copa Alfajor Argentino volverá a premiar productos destacados en las categorías Marplatense, Blanco y la nueva, de Autor. Según Guillermo Vanucci, jefe de Cocinas de la feria, el alfajor artesanal atraviesa “un momento de madurez y explosión a la vez, marcado por elaboraciones innovadoras, de nicho e identidades regionales cada vez más definidas. La existencia de categorías diferenciadas refleja la dirección que está tomando”.

La inscripción para Experiencias del Sabor estará abierta del 11 de mayo al 19 de junio y la Copa Alfajor Argentino del 26 de mayo al 6 de julio. La feria se realizará del 9 al 12 de julio.

Más información en info@exponenciar.com.ar