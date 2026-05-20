Así es el lujoso departamento de Martín Cirio en Belgrano: diseño moderno, set de streaming cuatro baños y un cuarto especial

Martín Cirio, conocido popularmente en redes sociales como “La Faraona”, es uno de los creadores de contenido y streamers más reconocidos de Argentina. Con millones de seguidores entre YouTube, Instagram y Twitch, se volvió una figura viral gracias a su estilo irreverente, humor ácido y comentarios sobre actualidad, espectáculos y cultura pop.

En los últimos años también ganó notoriedad por sus transmisiones en vivo y su fuerte presencia digital. Ahora, el influencer volvió a quedar en el centro de la escena luego de mostrar cómo quedó su lujoso departamento en el barrio de Belgrano, tras una remodelación que transformó por completo la propiedad.

El departamento tiene ambientes amplios y varias habitaciones, espacios que Martín Cirio aprovecha para montar estudios destinados a sus transmisiones en vivo y para recibir a los invitados que participan de su streaming.

Un departamento moderno con concepto abierto

El proyecto estuvo a cargo de Mariano, amigo personal de Cirio, quien propuso derribar varias paredes para crear un diseño más amplio y luminoso.

El resultado fue un departamento donde cocina, living, comedor y estar conviven dentro de una misma línea estética. Los grandes ventanales permiten el ingreso constante de luz natural y generan una sensación de amplitud en todos los ambientes.

La decoración mezcla tonos neutros, detalles industriales y materiales cálidos que aportan un estilo sofisticado y moderno.

La cocina de Martín Cirio: minimalista y con estación de café

Uno de los sectores más destacados de la remodelación fue la cocina. Allí, Martín Cirio eligió alacenas con puertas de vidrio templado, una decisión estética que también exige mantener todo perfectamente ordenado.

“Esto es hermoso, pero te obliga a tener todo prolijo”, comentó el influencer durante el recorrido.

Además, incorporó un especiero junto a la heladera y una estación de café personalizada, diseñada especialmente para su rutina diaria.

El living y el espacio pensado para streaming

El living está organizado alrededor de una gran mesa blanca con lámparas colgantes a juego y un sofá de tres cuerpos acompañado por mesas bajas con detalles símil mármol.

Uno de los puntos más llamativos es cómo el amplio ventanal conecta directamente con el balcón, integrando el interior con el exterior y potenciando la luminosidad.

El comedor diario, por su parte, se une a la cocina mediante una mesa de madera con sillas ergonómicas que también funcionan como espacio de trabajo y streaming.

Cómo es la habitación principal y el semivestidor

El dormitorio principal mantiene la misma estética moderna del resto del departamento. Allí se destaca una cama king size acompañada por mesas de luz de madera oscura y un gran placard con sectores especiales para zapatos, pantalones y accesorios.

A la salida del baño principal, el streamer armó un semivestidor con luces LED y espejo de cuerpo completo, pensado para organizar ropa y contenido para redes sociales.

El baño que nació de la unión de dos ambientes

Uno de los cambios más importantes de toda la obra fue la remodelación del baño principal.

Según mostró el influencer, el espacio surgió tras unificar dos baños anteriores, logrando un ambiente mucho más amplio, con ducha de mampara de vidrio, muebles de madera y un espejo iluminado que acompaña el diseño moderno del departamento.

Además, la propiedad cuenta con otros baños para invitados, decorados con paredes oscuras y luces LED que mantienen la coherencia estética del resto de la casa.

El cuarto más comentado por sus seguidores

Durante el recorrido, Martín Cirio también mostró uno de los espacios que más repercusión generó entre sus seguidores: una habitación extra que definió, fiel a su estilo irreverente, como un cuarto pensado exclusivamente para la intimidad.

El ambiente tiene una cama queen size y una decoración mucho más minimalista, diferenciándose del resto de los espacios del departamento.