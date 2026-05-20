Río Negro continúa las consultas por obras financiadas por el BID: qué temas están en agenda

Las reuniones con productores avanzan esta semana en distintas regiones de la provincia para presentar proyectos de riego, electrificación rural y gestión del riesgo agropecuario que Río Negro busca financiar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tras los encuentros realizados en Viedma y Negro Muerto, este miércoles la consulta pública se desarrolla en la Sociedad Rural de Guardia Mitre.

El cronograma continuará este jueves en Chimpay, donde se presentará el proyecto de riego de Margen Norte, y finalizará el viernes en Bariloche con una jornada enfocada en gestión del riesgo agropecuario.

En Chimpay, la Provincia expondrá los alcances del sistema de riego de Margen Norte, una obra proyectada para la zona comprendida entre Chimpay, Darwin y La Cueva de Choele Choel.

Mientras tanto, en Bariloche la reunión estará centrada en las medidas previstas para enfrentar contingencias climáticas que afectan al sector productivo. El proyecto contempla inversiones para prevención de incendios, mitigación del impacto de sequías y heladas, además de incorporación de mallas antigranizo.

Las consultas públicas que exige el BID

Las reuniones forman parte de una instancia obligatoria requerida por el Banco Interamericano de Desarrollo antes de avanzar con la evaluación final del financiamiento que gestiona Río Negro.

El proceso comenzó el lunes en Viedma con la presentación de la segunda etapa de modernización del sistema de riego del Idevi y la participación de más de 45 productores.

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, el secretario de Inversión Pública, Martín Lamot, y el presidente del Idevi, Gastón Gutiérrez.

Durante esa jornada se detallaron las obras previstas para modernizar el sistema de riego del Valle Inferior, entre ellas la impermeabilización del canal principal, nuevas compuertas, mejoras en estaciones de bombeo y automatización con monitoreo remoto.

Qué proyectos busca financiar Río Negro

El paquete presentado al BID contempla cinco proyectos estratégicos para distintas regiones de Río Negro. Entre ellos aparece la segunda etapa de ampliación y modernización del sistema de riego del Idevi, con una inversión estimada entre 12 y 14 millones de dólares.

También se incluye la electrificación rural de Guardia Mitre, con un presupuesto de 14 millones de dólares, y la electrificación de Negro Muerto, que demandaría otros 7,5 millones. A eso se suma el desarrollo del sistema de riego de Margen Norte, entre Chimpay, Darwin y La Cueva de Choele Choel, con una inversión cercana a los 20 millones de dólares.

El quinto proyecto corresponde a gestión del riesgo agropecuario y contempla unos 14 millones de dólares destinados a equipamiento para manejo del fuego y colocación de mallas antigranizo.

Reinoso detalló que actualmente «los proyectos deI devi, Guardia Mitre y Negro Muerto cuentan con un mayor nivel de avance técnico, mientras que Margen Norte y gestión de riesgo quedarían para una segunda etapa».

Según explicó Reinoso, las iniciativas fueron diseñadas a partir de necesidades planteadas por productores de cada región y trabajadas junto a técnicos del organismo internacional durante los últimos meses.

La expectativa del Gobierno provincial es que el financiamiento pueda definirse entre fines de agosto y principios de septiembre, con el objetivo de comenzar las primeras obras entre fines de este año y principios de 2027.