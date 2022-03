Vallejos: “En 2022 la inflación acelera a causa de los precios internacionales”

El acuerdo con el FMI acaba de ser convertido en ley y se espera el primer desembolso. Sin embargo esta semana la noticia fue la inflación, y sus consecuencias. A ello se refirió en diálogo con PULSO la economista y ex Diputada Nacional Fernanda Vallejos. Indicó que la inflación argentina en 2022 está impulsada principalmente por la suba de los precios internacionales de los bienes transables.

PREGUNTA: ¿Qué sensación le genera el acuerdo con el Fondo?

RESPUESTA: Genera mucha preocupación. Argentina está atravesada por una profunda crisis de ingresos, que lejos de morigerarse se ha ido agravando. La inflación es un elemento determinante. Los precios internacionales impactan fuerte en los precios domésticos, en un contexto donde el Estado está desguarnecido de herramientas efectivas para contrarrestar eso. El programa que impone el FMI agrava esa circunstancia, en un contexto que ya es grave por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

P: El Fondo reconoce la multicausalidad pero propone una receta monetarista ¿qué opina?

R: Se trata de una concesión retórica, pero está claro que el FMI tiene desde siempre una mirada fiscal monetarista, y la receta es la que siempre aplicó, con ajuste fiscal y astringencia monetaria. Ello al margen de que quienes abonamos al pensamiento heterodoxo no adherimos a esta idea de la multicausalidad. Para atacar un problema es necesario identificar claramente la causa. Podemos acordar con que de acuerdo al momento, puede variar la causa principal. Pero hoy en Argentina no hay multicausalidad. Hay una causa principal que es la inflación internacional, y hay potenciadores de esa causa. Uno de ellos es la devaluación del dólar oficial que viene sucediendo desde octubre de 2021.

P: ¿Cuál sería la herramienta en este contexto?

R: Lo primero que deberíamos tener es una política de desacople de precios internacionales y precios domésticos. Lo ideal sería un esquema de retenciones móviles. Que los derechos de exportación suban ante un alza de los precios internacionales, y se reduzcan cuando los precios internacionales bajan.

P: ¿El tipo de cambio no es una herramienta menos nociva que las retenciones?

R: En términos teóricos, sí. Pero eso requiere tener las herramientas para administrar el tipo de cambio a través del Banco Central, básicamente la cantidad de reservas necesarias. El problema es que hoy el Banco Central no las tiene. Y no tiene las divisas porque la estrategia en cuanto al manejo de la deuda con los privados y con el Fondo, fue equivocada. Además. el ancla de tipo de cambio que en parte operó el año pasado, queda desarticulada con el acuerdo. Desde ahora la pauta es que el dólar debe seguir a la inflación. Y a su vez, cada vez que se devalúa se genera mayor presión sobre los precios.

Si el Banco Central solo puede asistir al Tesoro en un 1% del 2,5% establecido como meta de déficit para 2022, y la diferencia no se puede saldar tomando deuda, solo hay dos caminos posibles: o un ajuste más severo o incumplir la meta.

P: ¿Cree que el gobierno manejó mal las reestructuraciones?

R: Es evidente que el marco consensualista que se le dio a la negociación con los acreedores en general y con el FMI en particular, claramente ha fracasado. Es así, porque ninguna de las cosas que Argentina llevó a la mesa de negociación fue considerada. Ni siquiera el Fondo aceptó dejar fuera los sobrecargos, que era lo mínimo que debió haberse logrado. Por el contrario, afrontamos un decálogo de imposiciones del FMI, que no dista de lo que históricamente el organismo ha solicitado. Mientras tanto, seguimos pagando deuda, aun sin acuerdo.

P: Dado que el ajuste que se pide esta vez es más moderado ¿se trata de un mejor acuerdo?

R: La verdad es que nunca un acuerdo con el Fondo es un buen acuerdo. Pero respecto al calibre del ajuste, hay que tener en cuenta que en 2021 se contó con el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que este año no va a existir. Con lo cuál hay que ver hasta qué punto el 2,5% de déficit fiscal para este año es una meta moderada. Si el Banco Central solo puede asistir al Tesoro en un 1% del 2,5% establecido como meta de déficit, y la diferencia no se puede saldar tomando deuda, solo hay dos caminos posibles: o un ajuste más severo o incumplir la meta. No obstante el ajuste no es únicamente el componente de la demanda asociado al gasto público. El ajuste también viene sobre el gasto de las familias y las empresas.

P: ¿Había alternativa en caso de no firmar este acuerdo?

R: Nosotros planteamos otro tipo de negociación desde el inicio, partiendo de poner sobre la mesa las verdades históricas. Existe una responsabilidad de los funcionarios argentinos, del ex Presidente Macri y de todos los que intervinieron en la solicitud del crédito. Pero también hay una responsabilidad del FMI. Se terminan aceptando las condiciones que pone el Fondo en términos convencionales, cuando este préstamo no tuvo nada de convencional. Los u$s 44.000 millones se utilizaron para financiar fuga de capitales, el Fondo lo sabía, su propio estatuto lo prohíbe, y pese a ello se siguió desembolsando el crédito. Mínimo ameritaba un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia.

P: Hizo una crítica cruda al Presidente luego de las elecciones ¿Se traicionó el espíritu con el que se conformó el Frente de Todos?

R: Objetivamente, eso es lo que cree la mayoría de los argentinos. Basta con mirar el resultado electoral de 2021. El gobierno perdió cuatro millones de votos. Sería ingenuo no entender que allí también existió influencia del FMI, cuando Guzmán decide emprender un severo ajuste en medio de la segunda ola de Covid. Eso no fue nocivo únicamente para la conformación del Frente de Todos, sino que tuvo severas consecuencias en términos económicos y sociales.

PERFIL

Fernanda Vallejos tiene 43 años y es Licenciada en Economía (UBA), Máster en Economía (UBA) y Máster en Políticas Económicas (UBA).

Se desempeña como docente universitaria y fue asesora de ‘Cuentas Nacionales’ del Ministerio de Economía durante la gestión de Axel Kicillof.

En 2017 fue elegida Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2021.