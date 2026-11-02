San Martín de los Andes celebra 90 años de su mítica casa de té

Renée Dickinson tenía 26 años cuando llegó a San Martín de los Andes en 1936 para visitar a su hermano Barney, que trabajaba en una estancia de la zona. Desde un claro en la ladera se veía el Lácar de punta a punta, y ahí decidió quedarse: consiguió la tierra y puso en marcha un proyecto para vivir y recibir visitantes en una región donde el turismo recién empezaba. La reserva nacional Lanín se creó un año después, en 1937, y la categoría de Parque Nacional llegó en 1945. La casa de té abrió en 1939 y fue parte de los comienzos del San Martín de los Andes turístico.



Noventa años después, Arrayán lo celebra el jueves 5 de noviembre con un encuentro conmemorativo en la casa de té. Ese día se presentan una canción original de Paz Martínez dedicada a Renée y una pieza audiovisual hecha con fotografías históricas y paisajes actuales, y se inaugura una muestra documental y fotográfica sobre la fundadora y la historia de la casa, que se podrá visitar hasta diciembre.



Renée murió en 1943 y sus restos descansan en un memorial dentro del predio. La casa siguió con Barney y su esposa Frances, y después con Janet, hija de ambos, que la cuidó durante años y dejó su historia escrita en el libro Historia del Arrayán. Desde 2016, la familia Aristizábal lleva adelante una etapa de recuperación de los espacios y la memoria del lugar.

Un homenaje que también se saborea y se camina



En la cocina sigue funcionando el horno a leña original, y frente a él trabaja Gloria Figueroa, pastelera que empezó con Janet Dickinson hace más de dos décadas. El ritual del té inglés convive con ingredientes y preparaciones patagónicas, y la carta de blends propios lleva nombres de mujeres ligadas a la historia de la casa, como Renée, Frances y Janet.



El predio tiene un sendero interpretativo de un kilómetro, con tres miradores, un anfiteatro natural rodeado de alerces y el memorial de Renée. La experiencia se completa con el Arrayán Lake View Mountain Lodge, de cuatro habitaciones, frente al mismo lago. La casa de té integra el patrimonio arquitectónico de San Martín de los Andes.

Datos útiles

• Dirección: Circuito Arrayán km 4,5, San Martín de los Andes, Neuquén.

• Horarios: todos los días del año, de 14 a 21, con turnos de una hora y media (14, 15:30, 17, 18:30 y 20). El salón tiene 30 cubiertos, así que conviene reservar.

• Reservas: WhatsApp +54 9 11 3869 6318 · arrayanpatagonia.com · Instagram @arrayan_sma