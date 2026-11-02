Dónde voto: la Cámara Electoral habilitó el padrón provisorio para las elecciones presidenciales 2027, cómo revisarlo

La Cámara Nacional Electoral (CNE) activó este lunes el primer engranaje del cronograma para las elecciones presidenciales de 2027. Con la publicación del padrón electoral provisorio, la Justicia Electoral abrió la ventana de revisión para que millones de votantes comprueben si figuran de manera correcta en el Registro Nacional de Electores y tramiten correcciones a tiempo.

La consulta es completamente gratuita, se realiza 100% online a través del sitio web oficial padron.gob.ar y estará habilitada hasta el lunes 30 de noviembre inclusive.

Si la consulta no carga, podés hacerla directamente en padron.gob.ar. Para reclamos por errores u omisiones: padron.gob.ar/cne_reclamos.

Elecciones presidenciales 2027: qué datos están disponibles en el padrón electoral y cuáles faltan

En esta primera etapa administrativa, la búsqueda no muestra aún la escuela ni la mesa asignada para votar. Esos datos se darán a conocer recién en la publicación del padrón definitivo.

Durante esta fase, la plataforma solo permite validar:

Nombre y apellido completos del elector.



del elector. Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) .



. Sección y circuito electoral correspondientes al domicilio asentado en el DNI.

Las autoridades electorales remarcaron la urgencia de realizar el chequeo previo, especialmente para quienes hayan realizado un cambio de domicilio en el último tiempo. La legislación nacional prohíbe incorporar votantes a las mesas el mismo día de la elección si sus nombres no constan en el registro oficial.

Qué pasa con los jóvenes de 16 años que votan por primera vez este 2027

El llamado a revisar el padrón apunta de manera especial a los adolescentes que votarán por primera vez en 2027. En la Argentina, el derecho al voto optativo rige a partir de los 16 años.

Por este motivo, la CNE recomendó que todos los jóvenes que hayan realizado la actualización obligatoria de DNI a los 14 años ingresen al sistema para certificar que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) haya traspasado correctamente sus datos a la Justicia Electoral.

Qué hacer si detectás errores o no aparecés en el padrón electoral 2027

En caso de advertir omisiones, nombres mal escritos o domicilios desactualizados, la persona afectada puede realizar el reclamo en el mismo sitio web a través del Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores.

Asimismo, la plataforma contempla la posibilidad de informar sobre fallecimientos o inclusiones indebidas para sanear los listados antes de la confección final del padrón definitivo.