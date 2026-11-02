Destilería de El Bolsón gana la máxima distinción en los Argentina Spirits Awards 2026

La alta destilería patagónica acaba de escribir una página dorada en la industria continental de las bebidas espirituosas. Durante la gala de premiación de los Argentina Spirits Awards (ASA) 2026 celebrada en el Espacio Arizu de Godoy Cruz (Mendoza), la firma familiar rionegrina Druida SAS (operadora de las marcas Valkyria Gin y Bayas del Piltri) se alzó con tres de los galardones más codiciados del certamen: una medalla de Gran Oro y dos medallas de Oro.



En una edición récord que reunió a más de 600 etiquetas de 16 provincias argentinas y muestras internacionales de España, Francia, México, Rusia y Perú —que participó este año como país anfitrión del certamen—, las creaciones concebidas en El Bolsón brillaron en las estrictas jornadas de cata a ciegas realizadas en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).



El jurado técnico internacional, operando bajo planillas homologadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con fiscalización notarial y el aval de la Cámara de Destilados y Espirituosas Artesanales de Argentina (CDEA), consagró a Druida SAS con el siguiente medallero:

Medalla de Gran Oro (95 a 100 puntos): Destilado de Gewürztraminer (inspirado en el estilo Pisco) — Distinguido con el galardón supremo de la competencia, reservado exclusivamente a bebidas extraordinarias que rozan la perfección organoléptica y marcan el estándar de referencia en su categoría. El mérito cobra una dimensión aún mayor al haberse consagrado en una edición con fuerte presencia de especialistas peruanos en aguardientes de uva.

Medalla de Oro (90 a 94,9 puntos): Valkyria Gin de Trufas Negras — Un destilado de vanguardia mundial fruto de dos años de investigación y desarrollo conjunto junto a los productores locales Adrián y Jorge, de Trufas del Mallín, elaborado a partir de trufas negras de invierno frescas (Tuber melanosporum) mediante técnicas de alta precisión en maceración al vacío.

Medalla de Oro (90 a 94,9 puntos): Valkyria Gin de Azafrán — Una joya botánica que combina la pureza del enebro patagónico de cosecha propia con la delicadeza aromática, floral y especiada de las hebras de azafrán cultivadas en la Patagonia.

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Estos nuevos reconocimientos se suman al historial ganador de la destilería en ediciones anteriores de ASA (Doble Oro en 2024 con su Gin de Ají y Rosa Mosqueta, y Plata y Bronce en 2025). La clave del éxito de Druida SAS radica en su integración vertical y su rigor técnico: desde el cultivo sustentable y cosecha manual del Juniperus communis a través de su unidad Bayas del Piltri —con la que abastece al 80 % del mercado nacional y exporta a Chile y Bolivia—, hasta la aplicación de técnicas avanzadas de extracción ultrasónica, vacío, destilación por arrastre de vapor a graduaciones controladas e hidratación con agua pura de vertiente cordillerana.



Asimismo, el Gran Oro obtenido por el Destilado de Gewürztraminer marca un hito fundacional para el proyecto vitivinícola y de destilación de uvas aromáticas que la firma impulsa en el terroir frío de El Bolsón, demostrando el extraordinario potencial terpénico y aromático de esta cepa en la Patagonia Andina.