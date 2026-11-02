Maltrato animal: Río Negro creó un registro provincial de personas sancionadas y condenadas

La nueva ley busca fortalecer la prevención del maltrato y la crueldad animal en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

Río Negro tendrá un Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal. La iniciativa fue aprobada este jueves por la Legislatura provincial y apunta a reunir información sobre quienes hayan sido sancionados por incumplir las normas de protección y cuidado responsable de los animales.

La propuesta, impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, busca fortalecer las herramientas de prevención, facilitar el seguimiento de antecedentes y mejorar la coordinación entre los organismos encargados de intervenir ante situaciones de maltrato animal.

La nueva normativa contempla la incorporación de personas que hayan recibido sanciones administrativas firmes por infracciones relacionadas con el cuidado de animales, así como de quienes tengan condenas penales firmes por delitos de maltrato o crueldad.

Qué personas podrán ingresar al registro por maltrato animal

El registro incluirá a quienes hayan sido sancionados mediante resoluciones administrativas firmes por incumplimientos de las disposiciones nacionales, provinciales o municipales vinculadas con la protección animal.

También alcanzará a las personas declaradas reincidentes en infracciones por maltrato, abandono o crueldad animal y a quienes tengan condenas penales firmes por delitos contra los animales.

La norma incorpora, además, las infracciones previstas en el artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.

La legisladora Magdalena Odarda impulsó la iniciativa que crea el Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal. Foto: Marcelo Ochoa.

Un punto central del proyecto es que una denuncia o una investigación en trámite no serán suficientes para incorporar a una persona al registro. Para que esto ocurra deberá existir una resolución administrativa firme o una sentencia penal firme.

De esta manera, se establece que la inscripción deberá respetar el debido proceso y el derecho de defensa.

Qué organismo administrará el registro provincial

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, que deberá trabajar en coordinación con el Ministerio Público provincial.

Entre sus responsabilidades estarán administrar y actualizar la información, recibir las comunicaciones de los organismos administrativos y judiciales y realizar las altas, modificaciones y bajas correspondientes.

La iniciativa original contemplaba otras medidas para las personas incorporadas al registro, como la prohibición de tener animales a cargo, la realización obligatoria de cursos sobre bienestar animal y tenencia responsable y la pérdida de determinados beneficios impositivos ante incumplimientos.

Sin embargo, esas disposiciones fueron eliminadas durante el tratamiento en comisiones. Por eso, el texto finalmente aprobado se concentra en la creación del registro, los requisitos de incorporación y las responsabilidades de los organismos que tendrán a su cargo su funcionamiento.

En los fundamentos, Odarda sostuvo que las sanciones económicas no siempre son suficientes para evitar que se repitan estas conductas y planteó la necesidad de contar con herramientas que permitan mejorar la prevención.

También aclaró que el objetivo no es promover la exposición pública ni la estigmatización de las personas sancionadas, sino disponer de un instrumento administrativo para fortalecer la protección animal.

La Ley Luna y un mensaje para las próximas generaciones

Durante el tratamiento legislativo, Odarda también dedicó la iniciativa a sus nietos, Juan Benjamín y Justina, y vinculó la protección de los animales con la construcción de una sociedad sin violencia.

«Es dejarles un planeta más justo. Es dejarles un mundo mejor. Es una sociedad sin violencia. Una sociedad en paz», expresó durante su intervención.

La legisladora sostuvo que ese objetivo también requiere respeto por la naturaleza y por todas las formas de vida.