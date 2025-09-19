El Banco Central desembolsó USD 678 millones para frenar la suba del dólar este viernes

Este viernes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió USD 678 millones en el Mercado Libre de Cambios para mantener al dólar dentro de las bandas cambiarias. Es la venta más elevada de los últimos 6 años. La autoridad monetaria se desprendió de USD 1.110 millones en las últimas tres jornadas desde que la cotización llegó al techo de la banda.

Este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a hablar para llevar calma a los mercados, defendió el esquema cambiario y anticipó que iban a «vender hasta el último dólar en el techo de la banda».

Al día siguiente, el mercado mayorista operó con un volumen que alcanzó los USD 842 millones: según informó Infobae, esto es un indicio que la gran mayoría de la oferta estuvo a cargo del Banco Central y no de manos privadas.

Por otra parte, los bonos en dólares tuvieron otra fuerte caída y el riesgo país se disparó en un 16% y terminó en 1.454 puntos. Con la rueda de hoy, se concretó la mayor venta de reservas de los últimos seis años.

Qué dicen los analistas sobre las ventas del BCRA para contener al dólar

Al BCRA le quedan otras cinco semanas hasta la elección y analistas y operadores financieros sembraron la interrogante si podrá mantener este ritmo de venta. Caputo ayer manifestó que había «dólares suficientes para todos».

Asimismo, también se suma los vencimientos de deuda: el ministro de Economía afirmó que había un plan para cubrir los compromisos, pero no brindó detalles.