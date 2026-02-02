Volvió Domingo Cavallo y advirtió: «La calma cambiaria esconde un clima recesivo»

«El gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade)». Así inicia un extenso texto publicado este domingo por el ex ministro de economía Domingo Felipe Cavallo.

«Esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de producción de bienes y servicios para el mercado interno» agrega a continuación el posteo que el creador del régimen de convertibilidad publicó en su blog personal.

Cada vez que el hombre fuerte de la economía menemista decide expresarse, genera repercusión. Voz autorizada por su incidencia en la vida económica nacional, por haber sido el último que logró «domar» al monstruo de la inflación, y por su cercanía a las mismas ideas ultra liberales que pregona el presidente de la Nación, Javier Milei.

El escrito de Cavallo resalta y pondera la caída del riesgo país y valora la senda de acumulación de reservas que emprendió el gobierno nacional desde enero. «Ya no deben quedar dudas de que la acumulación de reservas libres en el Banco Central ayuda a que baje la tasa de riesgo país», asegura.

No obstante, si bien acuerda con el rumbo elegido por la gestión Milei y razona dentro del mismo marco conceptual del presidente y su equipo económico, lanza una serie de advertencias en pro del éxito del actual programa económico que conduce Luis Caputo.

«No se debe confundir la compra de reservas para acumularlas en el Banco Central con la compra de divisas que necesitan hacer el Tesoro y las provincias para cumplir con el pago de intereses de la deuda externa»

Lo primero que señala Cavallo es que no hay manera en que las reformas estructurales logren llegar a buen puerto si no se procura al mismo tiempo que se fortalezca la producción real y el mercado interno. «Para que las reformas estructurales que persigue el gobierno puedan llevarse a la práctica, es muy importante que el 2026 sea un año de fuerte reactivación del mercado interno sin que tienda a aumentar sostenidamente la tasa de inflación», afirma.

Advierte además acerca de un detalle que el grueso de los economistas liberales ha señalado a lo largo del mes de enero. Se supone que el Banco Central (BCRA) es independiente del Tesoro nacional, y por lo tanto la acumulación de reservas no debería tener relación alguna con los vencimientos de deuda que el Tesoro nacional deba atender.

La señal que el mercado está ponderando positivamente, es que la posición de balance del BCRA comienza a ser más robusta, no que esos fondos se utilizarán de inmediato para afrontar pagos al exterior. «No se debe confundir la compra de reservas para acumularlas en el Banco Central con la compra de divisas que necesitan hacer el Tesoro y las provincias para cumplir con el pago de intereses de la deuda externa», advierte el ex ministro.

En relación a los compromisos de deuda, Cavallo sentencia que «para la compra de divisas por parte de los Tesoros Nacional y provinciales, se necesita que la nación y las provincias generen superávit fiscal primario suficiente» y agrega que «si no lo logran, tendrán que financiar esta compra de divisas con endeudamiento, sin afectar las reservas del Banco Central«.

«Lo mejor que podría hacer el gobierno en este momento es seguir acumulando reservas sin inducir carry trade sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo»

Cavallo arremete además contra la decisión de la gestión Milei de sostener parte del cepo cambiario, aquella que alcanza a las empresas, y afirma que ese es el motivo por el que pese a la sostenida baja del riesgo país, las tasas de interés en pesos siguen siendo ostensiblemente altas.

En su escrito, se hace eco además del reclamo que gran parte de los economistas ortodoxos viene realizando a la estrategia oficial en cuanto a la lucha contra la inflación: «Es peligroso que la contención de la inflación dependa de la apreciación real del Peso lograda por restricciones cambiarias y altas tasas reales de interés» afirma Cavallo.

«Si baja la tasa de riesgo país, es decir el costo del endeudamiento en dólares, deberían bajar también las tasas de interés en pesos en términos reales» afirma Cavallo, y agrega: «La única razón por la que esto no está ocurriendo es porque el mantenimiento del cepo cambiario a las empresas y a los intermediarios financieros sigue dejando como espada de Damocles en el mercado cambiario la decisión, que en algún momento deberá tomarse, de disponer la completa libertad de movimiento de capitales».

A continuación, el ex ministro solicita abiertamente que el gobierno avance en la eliminación completa del cepo cambiario, y advierte que sostenerlo podría generar en el futuro peores consecuencias en términos de precios, que eliminarlo lisa y llanamente de una sola vez.

«Lo mejor que podría hacer el gobierno en este momento es seguir acumulando reservas sin inducir carry trade sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo» y asegura que ello implicaría «declarar al dólar como moneda de curso legal, derogar la ley penal cambiaria y liberalizar la intermediación financiera».

Por último advierte que «el aumento que podría darse del tipo de cambio nominal para que el tipo de cambio real encuentre su nivel de equilibrio será mucho menor que el que se daría más adelante si la eliminación del cepo se posterga muchos meses y se va deteriorando el superávit comercial».