Zapatillas Adidas, Nike y Reebok con 70% de descuento: dónde conseguirlas y qué es el Luxury Outlet

Un importante evento de descuentos en indumentaria, calzado y accesorios, el Luxury Outlet, transita sus últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires. El predio, ubicado en Avenida del Libertador 4441, bajo la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo, ofrece rebajas significativas en más de cincuenta marcas de primera línea hasta el próximo 24 de noviembre.

El evento, que se consolidó con más de quince años de trayectoria y veinticinco ediciones realizadas, se presenta como una oportunidad para quienes buscan renovar su guardarropa con precios reducidos. La entrada es libre y gratuita, con horarios de martes a domingos, de 12 a 20 horas.

Entre las ofertas destacadas, se encuentran promociones de 3×2 en productos Nike, donde zapatillas y botines inician en $79.000, quedando en $53.000 al llevar tres pares. Adicionalmente, se registran descuentos de hasta el 70%.

En Adidas, se pueden encontrar zapatillas por $59.000 y un 60% de descuento extra al comprar cuatro prendas.

Luxury Outlet: los descuentos que podés encontrar en la feria de Palermo

Otras marcas también presentan oportunidades de ahorro. En Legacy, se consiguen dos remeras por $35.900, dos camisas por $70.000 o dos bermudas por $50.000. Los jeans se ofrecen en una promoción de dos por $89.000.

En el rubro blanquería, Arredo ofrece un 20% de descuento extra y Cannon, un 35% adicional para miembros de Club La Nación. Topper cuenta con promociones 3×2 y precios rebajados, como calzas a $32.000 y tres zapatillas por $119.000, con un 20% extra para socios. Levi’s propone 2×1 en toda la tienda, mientras que Chiqui ofrece 2×1 en calzado y un 35% de descuento con el club.

El Luxury Outlet concentra una amplia selección de marcas nacionales e internacionales. En el segmento deportivo, se destacan Nike, Adidas, Under Armour, Asics, New Balance, Fila, Reebok, Topper, Umbro, Columbia y Addnice. La moda femenina está representada por Kosiuko, María Cher, Awada, Wanama, Desiderata, Portsaid, System, Queen Juana y Santa Bohemia.

Para la moda casual y masculina, participan marcas como Levi’s, Wrangler, Lee, Airborn, Brooksfield, González, Giesso, Key Biscayne, Prototype, Perramus y Cardon. El público infantil tiene opciones con Cheeky y Como Quieres, mientras que en el hogar se encuentran Cannon y Arredo. Marcas internacionales como H&M, GAP, Massimo Dutti, Bershka y Forever 21 también forman parte de la propuesta.