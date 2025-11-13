¡La mejor carne del mundo es de Argentina! Un corte se llevó el oro en el Campeonato Mundial

Argentina ganó otro mega mundial, pero esta vez con un corte de carne. La competencia se realizó en Buenos Aires y un representante del país obtuvo la medalla de oro tras enfrentarse a Irlanda, Reino Unido, España, Perú, Brasil y Paraguay.

El primer Campeonato Mundial de Carnes (CMDC) se realizó el 30 de octubre de 2025 en Buenos Aires. El evento especial reunió a representantes de todo el mundo en una competencia con el fin de identificar y premiar los mejores bifes del mundo, promoviendo así la excelencia en la producción cárnica

El ganador de esta primera edición fue Argentina con un bife ancho presentado por La Negra Agropecuaria, productora de la marca Urien Loza. El corte fue alimentado a grano y el jurado internacional que estuvo integrado por chefs, sommeliers de carne y consumidores entrenados, lo eligió como el mejor del mundo.

El bife ancho ganador en Argentina.

Además el presentado recibió una mención especial a la «excelencia en sabor», reafirmando así la calidad y el prestigio de la carne argentina.

En esta oportunidad, el evento reunió a representantes de ocho países y también participaron autoridades y profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con amplia experiencia en la determinación de la calidad de las carnes.

Argentina ganó en otra categoría del Campeonato

En la Competencia Mundial de Carnes también se disputaron otras categorías como la de bife ancho alimentado a pasto y en la misma también ganó la medalla dorada Argentina.

El premio quedó en manos de Quickfood S.A quien fue reconocida por la muestra proveniente del establecimiento Ricardo y Omar Bailo.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación explicaron que el jurado tuvo como fin identificar «las carnes bovinas más tiernas, jugosas y sabrosas del planeta» en dos categorías emblemáticas: bife ancho y bife angosto, tanto en versiones alimentadas a grano como a pasto.